Os 700 anos da morte de Dante Alighieri será celebrado neste 14 de setembro

Associação I Bravissimi homenageia o poeta fundador da língua italiana

Nesta terça-feira, dia 14 de setembro, os 700 anos da morte de um dos grandes mestres da literatura medieval, conhecido mundialmente, Dante Alighieri será comemorado no mundo, em várias regiões do Brasil e principalmente na Itália. No Paraná, 40% da população têm descendência italiana.

Em Londrina, a Associação Cultural I Bravissimi, entidade sem fins lucrativos, que divulga a língua e cultura italiana, oferece um curso homenageando Dante, autor da “Divina Comédia” e fundador da língua italiana como é hoje, além de divulgar em suas redes sociais a data da morte e flashes da vida deste grande poeta. A entidade prepara também atividades para a Semana da Língua Italiana, agendada para 18 a 24 de outubro.

O curso on-line, “Encontros com Dante” é ministrado pelo professor ítalo-brasileiro, Rafael Sozzi, com aulas em italiano e legendas em português e italiano e conta a trajetória deste poeta “símbolo da Itália”, com abordagem nas obras e na biografia de Dante. O curso é gravado e fica à disposição na rede até 31 de dezembro de 2021. Todos podem se inscrever via site www.ibravissimilondrina.org , que traz outras informações e valores.

Andrea Monclar/Asimp