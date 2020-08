“Os Bravissimi na Terra Roxa” promove nova fase de captação de objetos

A iniciativa visa coletar itens que vão integrar uma exposição acerca do processo imigratório italiano, em Londrina

A Associação Cultural Italiana de Londrina I Bravissimi irá retomar, a partir da próxima segunda-feira (10), o processo de captação dos materiais que irão compor a exposição “Os Bravissimi na Terra Roxa”. O objetivo é coletar materiais, como fotografias, objetos, vestimentas, cartas, maquinários e documentos diversos, que retratem a colônia italiana estabelecida em Londrina, durante o período de 1940 a 1980, a fim de promover uma mostra cultural, no Museu Histórico Padre Carlos Weiss, em fevereiro de 2021. O projeto conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

A proposta inicial era que a exposição fosse realizada entre maio e junho, deste ano, porém devido à pandemia do novo coronavírus a iniciativa necessitou de um remanejamento. “A gente iniciou o processo de captação dos itens em fevereiro, porém por conta da pandemia tudo precisou ser suspenso. Agora, já com a consciência dos procedimentos sanitários que devem ser tomados e com a volta das atividades administrativas do Museu Histórico, daremos seguimento na coleta. Para isto os interessados em emprestar ou doar acervos históricos ao projeto deverão entrar em contato conosco, a fim de que possamos agendar uma entrega diretamente no museu”, contou o produtor da exposição, Álvaro Canholi.

Vale ressaltar que todos os materiais recebidos passarão por uma triagem, feita pela equipe curatorial do projeto, com o intuito de selecionar quais itens vão figurar na exposição. De acordo com Canholi, a prioridade serão objetos com alguma relação direta às matriarcas italianas. “Temos um recorte temático para a exposição, que é o fazer profissional de italianos e italianas que ajudaram na construção de Londrina. O foco é nas mulheres, devido ao apagamento de boa parte de suas histórias de ocupação trabalhista ao longo das décadas. Esperemos que cheguem materiais que dialoguem com essa abordagem. Os objetos, porém, que não forem utilizados nesta exposição poderão ser acessados em outras narrativas que ainda serão construídas no futuro”, alertou.

Interessados, portanto, em doar ou emprestar objetos à exposição podem entrar em contato com o historiador responsável pelos materiais no Museu Histórico, Luís Gustavo, através do telefone (18) 99638-9434. A proposta é que a fase de coleta dos itens se estenda até novembro. O projeto ainda contará com uma série de entrevistas que serão realizadas com personagens da imigração italiana, em Londrina. A ideia é filmar e recolher áudios de descendentes italianos para que depois sejam expostos na mostra cultural e no catálogo bilíngue, o qual será produzido e divulgado, tanto nacionalmente como na Itália.

Calendário de atividades

A fim de dar continuidade às suas práticas regulares, a Associação Cultural Italiana de Londrina I Bravissimi irá iniciar, a partir desta quarta-feira (5) o calendário de atividades para o segundo semestre de 2020, ofertado tanto para associados quanto para o público em geral. Dentre as propostas estão cursos e oficinas, disponibilizadas em formato on-line.

Nesta quarta-feira (5), portanto, os sócios da instituição terão a oportunidade de assistir a primeira aula de um projeto que visa abordar resenhas orais sobre filmes italianos, literatura feminina, ópera, opereta e estudo do livro “Che Storia!”. Este curso ocorrerá durante todas as quartas-feiras, até novembro.

Já na sexta-feira (6), às 19h, ocorrerá uma atividade para o público em geral, realizada através do Youtube. Na oportunidade será feita uma live sobre como conseguir a certificação italiana. Quem se inscrever no canal da associação (@IBravissimiLondrina) e participar do evento terá acesso a um e-book gratuito sobre o tema. Interessados em conhecer as demais atividades da entidade podem acessar o seu site oficial, clicando aqui.

