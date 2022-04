Padre Antonio Maria apresenta programa especial no Sábado de Aleluia da TV Aparecida

Padre Antonio Maria e Dani Espíndola receberão grandes vozes da música católica no Sábado do Maria (16/4), às 15h, na TV Aparecida. No programa do Sábado de Aleluia, vão cantar suas canções e falar sobre suas histórias o cantor Davidson Silva e as cantoras Ana Gabriela e Paulinha Lopes.

Davidson Silva é mineiro de Belo Horizonte, dono de uma voz inconfundível e um carisma arrebatador que emociona e atrai à oração. A carreira na música católica começou em 1996, no coral da cantora Celina Borges. Em 2000, Davidson ingressou na Comunidade Shalom e em 2005 lançou o primeiro álbum solo, "Águas Profundas", com sucessos como "Vem, Espírito Santo" e "Com tua mão". O cantor já percorreu o Brasil inteiro com shows e ministrando o poder de Deus através das canções. São três álbuns lançados e um DVD ao vivo.

Ana Gabriela descobriu sua vocação na infância. Aos 10 anos começou a compor e na adolescência ingressou no Ministério Missionário Shalom. Em 2014 ela lançou seu primeiro álbum solo, com o sucesso "Eu Vou Gritar", cujo clipe ultrapassa um milhão de visualizações no Youtube. Em 2018 lançou o EP "Sede", que tem músicas como "Tua Presença Cura". Sua carreira é marcada por momentos como as apresentações para o Papa João Paulo II, Papa Bento XVI e Papa Francisco. Ana Gabriela viaja todo o Brasil realizando shows e pregações.

Já Paulinha Lopes iniciou sua missão em 2001 no Movimento da Renovação Carismática Católica. A artista sempre contribuiu com a Igreja, ministrando nas missas e retiros na Diocese de Santo André. Em 2016 lançou seu primeiro álbum, uma produção independente intitulada "Abraça-me", com 12 faixas de sua autoria. Seu primeiro clipe foi lançado em 2019, da música "Mãe, me ensina com carinho", com participação vocal de Padre Cláudio Pereira, uma homenagem a sua devoção a Nossa Senhora.

Vera Jardim/Asimp