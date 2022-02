Padre Antonio Maria e Eduardo Araújo são atrações do Terra da Padroeira

Neste domingo (20/2), o “Terra da Padroeira”, às 9h, será especial em razão da XIV Romaria Nacional do Terço dos Homens ao Santuário Nacional de Aparecida. No clima do evento religioso, o apresentador Kleber Oliveira com Tonho Prado e Menino da Porteira receberão os convidados, ao vivo, no auditório da TV Aparecida.

Padre Antônio Maria, cantor e compositor do “Hino do Terço dos Homens”, será homenageado no quadro “Rancho da Saudade”. Na TV Aparecida, ele apresenta os programas “Terço de Aparecida” e “Sábado com Maria”.

Entre as músicas mais interpretadas pelo padre estão "Cura Senhor", Nossa Senhora" e "Sonda-me". Atualmente, padre Antonio Maria reside no Mosteiro Ain Karim, fundado por ele, em Jacareí (SP). O seu trabalho de evangelização está voltado para a música, os meios de comunicação e as crianças carentes. É sacerdote há 45 anos.

O cantor e compositor Eduardo Araújo também é convidado do programa deste domingo. O artista tornou-se ídolo da geração que viveu o movimento da Jovem Guarda. Ele compôs sucessos, criou clássicos do rock, vendeu milhões de álbuns e teve programas de sucesso nas principais emissoras. Com mais de 50 anos de carreira, Eduardo é apaixonado pelo folclore e música regional, e compôs rock sob influência da música afro-brasileira, do baião, forró e da soul music. O projeto musical do cantor “Brazilian Hillbilly - do Country Rock à Moda de Viola” apresenta seus sucessos reunidos aos grandes clássicos da música caipira em arranjos que fundem country, rock e moda de viola. Entre seus hits estão “Ave Maria no Morro” e “O Bom”.

Outra atração que subirá ao palco do “Terra da Padroeira” é o Trio Parada Bruta, cuja formação atual é composta por Leone, Marlito e Marcinho. No repertório do grupo estão canções que fazem parte da história do Trio Parada Dura, entre elas, “As Andorinhas”, “Barco de Papel", "Telefone Mudo”, e ainda sucessos atuais como "Morto por Dentro" e "Onde estão meus Passos".

E para completar a lista de atrações, participa do quadro "Cangalha do Tempo",o cantor e instrumentista Edu Santa Fé, que já esteve no The Voice Brasil de 2015, da TV Globo. Alguns dos seus hits são "Serra da Mantiqueira", "Coração de Caipira" e "Viola e Luar".

Vera Jardim/Asimp