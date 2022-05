Padre Antonio Maria recebe a banda Anjos de Resgate em seu programa na TV Aparecida

No "Sábado com Maria", que vai ao ar no sábado (21/5), às 15h, padre Antonio Maria e Dani Espíndola recebem a banda católica Anjos de Resgate.

Há 20 anos na estrada, o grupo de Colatina (ES) coleciona uma dezena de álbuns gravados, incontáveis sucessos, discos de ouro e platina, e uma legião de fãs por todo Brasil. No programa da TV Aparecida, além de cantarem seus sucessos, os artistas vão conversar sobre a história da banda.

Atualmente a formação de Anjos de Resgate conta com Diego Tiguez, Demian Tiguez e Marcelo Duarte. Durante a pandemia, a banda transmitiu, com sucesso, shows ao vivo, realizando um espetáculo de emoção para milhares de pessoas, que cantaram e rezaram juntas. No momento, está com uma nova turnê, comemorativa aos 20 anos de carreira, que deve percorrer várias cidades pelo Brasil.

O programa também contará com Gustavo Bardim - vencedor do "The Voice Kids", da TV Globo, em 2021 - no quadro "Novos Talentos". Natural de Guaramirim, interior de Santa Catarina, começou a cantar aos sete anos de idade e fazer aulas de violão, desenvolvendo seu talento. No início da pandemia, começou a gravar videoclipes caseiros, junto do irmão Murilo, interpretando canções que gostava. Gustavo então pediu para a mãe inscrevê-lo no The Voice Kids, o menino fez parte do time de Michel Teló e venceu a 6ª edição, com 65,38% dos votos. Gustavo, agora com 12 anos, quer com sua música tocar o coração das pessoas.

Vera Jardins/Asimp