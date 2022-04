Padre Antonio Maria recebe o cantor Juninho Bessa no "Sábado com Maria"

O "Sábado com Maria" segue com o propósito de levar boa música para o seu público. Neste sábado (23/4), às 15h, Padre Antonio Maria e Dani Espíndola receberão no palco da TV Aparecida dois artistas: o veterano Juninho Bessa e a cantora católica Graziely Cunha.

Completando 20 anos de carreira em 2022, Juninho Bessa é considerado a nova voz do romantismo brasileiro. No programa, o cantor vai contar um pouco de sua história e interpretar o amor nas mais variadas versões. Vale adiantar que Juninho já levou seus shows por diferentes pontos do Brasil e também para diversos países, como Estados Unidos e Canadá, além da Europa. Natural de Campina Verde (MG), o artista começou como vocalista da banda “Bakalukabu” e, em 2009, iniciou carreira solo. Foi destaque do Festival Sertanejo, em 2013, no SBT, sendo apontado como um artista diferente, ousado e criativo.

A produção ainda terá o quadro “Novos Talentos”, que essa semana recebe Graziely Cunha, que começou a cantar aos 13 anos, em parceria com a prima Michella, com quem formou dupla. Mas foi aos 15 anos que ela viveu um encontro pessoal com Jesus e passou a cantar em grupos de oração e missas. Aos 17, se dedicou totalmente à música católica, seguindo sua vocação em servir a Deus. Cantou por quase três anos na banda "Louvemos o Senhor", na Rede Século 21, com o padre Antonio Maria, e também no programa "Tenda do Senhor", do saudoso padre Léo, na Canção Nova. Em 2020, Graziely lançou o EP "Escolhi Estar Contigo", com seis músicas de sua autoria, composta ao longo de sua caminhada como ministra de música na igreja.

Vera Jardim/Asimp