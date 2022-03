Padre Reginaldo Manzotti lança seu 25º livro: O Poder da Cura

No novo trabalho, o sacerdote nos revela o remédio para curar o mundo

O mundo nunca esteve tão doente. A humanidade tem vivido, nos últimos meses, um carrossel de emoções: medos, incertezas, angústia, tristeza e, é claro, esperança. Em meio a esse turbilhão, que sem dúvida afeta tanto a saúde física quanto a emocional, surgem muitas dúvidas. Como aliviar o peso da bagagem que acumulamos nesse período? Como aprender a viver o presente? As respostas estão no novo livro do autor best-seller Padre Reginaldo Manzotti.

O Poder da Cura, lançamento da editora Petra, chega às lojas em março. Na obra, o sacerdote propõe aos leitores um “tratamento intensivo” da alma, com foco em restaurar o bem-estar mental e espiritual. “Quando pensamos em cura, logo a relacionamos à parte física, formada por todos os nossos órgãos e suas funções”, ressalta. “Mas, constantemente, temos que nos perguntar: como está a nossa casa, ou seja, o nosso interior?”

Ao longo das páginas, o livro traz respostas para inúmeras questões, além de ampliar o horizonte do leitor a respeito da verdadeira cura que Deus quer realizar em suas vidas. “Mente, olhos, coração, mãos e pés são partes do nosso corpo; então, convido você a confiá-los ao escrutínio do ‘Médico dos médicos’”, diz. “Colabore entregando suas dores e queixas, e também refletindo sobre elas. Ajude-O no diagnóstico. Não que Ele já não saiba, mas esse exame minucioso é, antes de tudo, uma tomada de consciência para você.”

Considerado um fenômeno do mercado editorial, Padre Reginaldo Manzotti já alcançou a marca de mais de 6,3 milhões de livros vendidos e já ganhou três prêmios PublishNews. O Poder da Cura é o seu 25º livro.

