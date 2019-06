Paixonetices de um Galalau, hoje, em Londrina

Abre hoje, 17, às 19 horas, a segunda fase do Projeto Possíveis Caminhos para a Partilha com apresentação da esquete “Paixonetices de um Galalau” para a população londrinense, no Estacionamento da Divisão de Artes Cênicas (Av. Celso Garcia Cid 205)

A partir de junho, a esquete será apresentada em 10 assentamentos paranaenses. Na cena, o Palhaço Alfonso, um galanteador desajeitado, viaja entre estouros e paixões, se esbalda em suas ilusões e alusões amorosas. Através de seus cambalachos e traquinagens busca se divertir e divertir quem o vê, proporcionando a partilha do riso por meio do encontro.

O Projeto “Possíveis Caminhos para a Partilha: o encontro com quilombolas e assentamentos do Paraná”, desenvolvido pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), propõe democratizar o riso por meio da partilha artística da linguagem cômica, a fim de romper de fronteiras culturais e sociais através da vivência de novas e diferentes formas de sociabilidade e interações, com e entre as pessoas e espaços coletivos. A entrada é gratuita!

Apresentação da Esquete “Paixonetices de um Galalau”:

Duração: 30 minutos

Faixa Etária: Livre

Integrantes do Projeto: Profissional Recém Formado: Danilo Neiva - Estudantes: Camila Cristina Alves Santos, Fabrício de Oliveira Bianchi, Gabrielly Arcas Cotrim, Letícia Pocaia Brito de Jesus e Maicom Vinicius Aparecido Neves - Orientadora: Adriane Maciel Gomes - Coordenadora: Laura Carla Franchi dos Santos.