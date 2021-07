Palco Virtual transmite shows de Lulinha Alencar e Mestrinho, Banda Nova Malandragem, Duo Àvuà e Getúlio Abelha

Em quatro dias de programação, de quinta-feira a domingo, grandes artistas da música popular brasileirarealizamshows on-line intimistasna grade musical do Itaú Cultural.

De 29 de julho a 1º de agosto(quinta-feira a domingo),sempre às 20h – com exceção do domingo, cujo horário é 19h –, oItaú Cultural transmite mais quatro shows noPalco Virtual. Começa com a Banda Nova Malandragem, instrumentistas de São Paulo que unem os ritmos do jazz e o samba-rock.Nodia seguinte, oDuo Àvuàfaz show intimista, em voz e violão, com os cantores e compositores paulistas Bruna Black e Jota.pê.Sábado,o cantor e compositorpiauiense Getúlio Abelha, lançao seu disco de estreia baseado no forró eletrônico.Encerrando, no domingo,Lulinha Alencar e Mestrinho mantêm viva a arte da sanfona em apresentação com músicas autorais dedicadas a Dominguinhos.

As lives acontecem via Zoom e os ingressos, gratuitos, já podem ser reservados pela plataforma Sympla (confira o link em www.itaucultural.org.br).

Formada nas periferias da Grande São Paulo, a Banda Nova Malandragem habita o imaginário das juventudes negras brasileiras, como forma de resgate às memórias afetivas e às identidades construídas no fundo de quintais, terreiros ecasas. Para o show de quinta-feira, dia 29, às 20h, o grupo, composto por ex-alunos da Escola do Auditório Ibirapuera, apresenta arranjos instrumentais que dialogam com o jazz e o samba-rock.

Nodia seguinte, mesmo horário, o Duo Àvuàtoca repertório em voz e violão após ganhar repercussão nacional com o single Conte Comigo. Formado pela compositora e cantora Bruna Black e pelo cantautorJota.pê, o duo de música popular brasileira mostra sua identidade musical com 12 canções de Adoniran Barbosa, interpretadas por artistas como Elza Soares, Zeca Baleiro e Francisco El Hombre.

Fim de semana

No sábado, dia 31, também às 20h, o cantor e compositor Getúlio Abelha apresenta pela primeira vez as músicas do seu álbum de estreia solo, Marmota (2021). A gíria indica alguém extravagante, que não tem vergonha ou medo de se expressar e muito se relaciona à proposta contida no disco: um universo totalmente enfeitiçado pelo forró e pelo pop. A fusão de ritmos tão brasileiros como calipso, carimbó e o brega romântico, põe em relevo a pluralidade intrínseca à formação doartista piauiense radicado na capital cearense.

Para fechar a programação, no domingo, às 19h, Lulinha Alencar e Mestrinho tocam as cançõesdo discoToCantE no Palco Virtual. O show traz um repertório de músicas autorais dedicadas a Dominguinhos, além de composições do próprio homenageado e reverência a outros mestres, como o maestro Chiquinho do Acordeom, Jackson do Pandeiro e Pixinguinha.

Próximos shows

Ainda em agosto, a música continua pautando a programação do Palco Virtual com quatro shows ao vivo. No dia 12, a compositora amazonense Olivia de Amores apresenta as canções do seu primeiro disco soloNão é Doce(2020). No dia seguinte, os violeiros Paulo Freire e Cacai Nunes tocam músicas do sertão com repertório autoral e releituras de artistas consagrados.

No dia 14, o cantor BNegão apresenta a transcendência, dor, alegria, solidão e sublimação das suas canções praieiras. Para fechar a programação, no dia seguinte, o cantor e compositor, Vitor Ramil, mostra os principais sucessos dos seus 40 anos de carreira.

Sobre os artistas

A Banda Nova Malandragemsurge em setembro de 2017 em uma ideia de desenvolver um trabalho de educação musical dentro das escolas públicas da Grande São Paulo. Conforme o grupo foi ganhando forma e popularidade, foram convidados para tocar em um evento promovido pelo coletivo Samba Rock Na Veia na Casa das Caldeiras. Daí em diante a banda seguiu modelando seu repertório dentro da dinâmica dançante dos bailes de samba-rock.

O Duo Àvuà, formado por Bruna Black e Jota.pê, nasceu da junção de dois universos artísticos distintos e complementares. Os amigos que já se frequentavam em participações em shows um do outro, resolveram se unir após o retorno positivo do single Conte Comigo lançado em 2019. O duo tem 3 novos singles, clipe prometido para 2021 e álbum para 2022 com produção de Lucas Mayer pelo selo Dorsal Music.

Dos bares e inferninhos da cena alternativa de Fortaleza, no Ceará, Getúlio Abelha, que é natural de Teresina, furou a bolha da cena musical local e despontou em 2017 com seu forró eletrônico, pautado numa sonoridade plural e pop, expressa por meio de apresentações contagiantes, marcadas por uma performance catártica única Até antes da pandemia da Covid-19, o artista incendiou plateias com suas performances em alguns dos principais eventos musicais do país, entre eles os festivais Rec-Beat (Recife), Maloca Dragão (Fortaleza), BR 135 (São Luís), Se Rasgum (Belém), Parada do Orgulho LGBT (Teresina), SIM São Paulo e Virada Cultural, ambos na capital paulista.

Lulinha Alencar e Maestrinho são dois dos principais sanfoneiros da música popular brasileira. O primeiro, nascido no sertão do Rio Grande do Norte, já se apresentou ao lado Dominguinhos, Mônica Salmaso, Benjamim Taubkin e Teco Cardoso, além de integrar a Orquestra Popular de Câmara e o grupo de choro Moderna Tradição.Já Mestrinho, nascido em Sergipe, mostrou seu talento em shows de Hermeto Pascoal, Rosa Passos, Dominguinhos, Antônio Barros e Cecéu, Zélia Duncan, Geraldo Azevedo,entre outros. Ele ainda trabalhou ao lado de Elba Ramalho por três anos, incluindo sua participação no disco Vam bora lá dançar, onde se apresentou em turnês nacionais e internacionais.Com Gilberto Gil, fez turnês em festivais de jazz na Europa, Israel e Uruguai. Com Dominguinhos fez diversos shows pelo Brasil, inclusive participando de sua última apresentação em Exu (PE), cidade natal de Luiz Gonzaga.

Banda Nova Malandragem

Dia 29 de julho (quinta-feira)

Às 20h

Classificação indicativa: livre

Duração: 60 minutos

Em plataforma Sympla/Zoom

Capacidade: 300 ingressos

Reserva de ingressos pela plataforma Sympla:

https://www.sympla.com.br/banda-nova-malandragem__1281631

Duo Àvuà

Dia 30 de julho (sexta-feira)

Às 20h

Classificação indicativa: livre

Duração: 60 minutos

Em plataforma Sympla/Zoom

Capacidade: 300 ingressos

Reserva de ingressos pela plataforma Sympla:

https://www.sympla.com.br/duo-avua__1280964

Getúlio Abelha

Dia 31 de julho (sábado)

Às 20h

Classificação indicativa: livre

Duração: 60 minutos

Em plataforma Sympla/Zoom

Capacidade: 300 ingressos

Reserva de ingressos pela plataforma Sympla:

https://www.sympla.com.br/getulio-abelha__1264667

Lulinha Alencar e Maestrinho

Dia 1º de agosto(domingo)

Às 19h

Classificação indicativa: livre

Duração: 60 minutos

Em plataforma Sympla/Zoom

Capacidade: 300 ingressos

Reserva de ingressos pela plataforma Sympla:

https://www.sympla.com.br/lulinha-alencar-e-mestrinho__1264674

Asimp/Itaú Cultural