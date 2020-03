Para estimular a quarentena, sertanejo Marcelo Martins realiza show online nesta terça-feira, 24

Transmissão acontece pelo instagram e pelo facebook a partir das 18h

O cantor e compositor Marcelo Martins, sucesso internacional com hits como "Eu quero tchu, eu quero tcha", "Louca Louquinha", "Joga o copo pro alto", "Agora é pra valer", "Mesa de lata" e "Popô de mola", realiza show online nesta terça-feira, 24 de março. A apresentação acontece, a partir das 18 horas, no instagram e no facebook oficial do cantor, que poder ser acessados por meio dos links https://www.facebook.com/MarceloMartinsOfficial/ e https://www.instagram.com/marcelomartinsofficial/?hl=pt-br.

De acordo com o cantor, a apresentação é uma maneira de matar a saudade dos fãs e estimular que eles fiquem em casa durante a quarentena imposta por conta do Corona Vírus. "Para mim, que adoro cantar, é muito dificil ficar isolado. Acredito que para os fãs e para os amantes da noite e da balada também está sendo complicado. Essa transmissão ao vivo é uma maneira que encontramos de manter o nosso contato e incentivar as pessoas a não sair de casa, neste momento em que o isolamento é tão importante", finalizou.