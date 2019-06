Peça de teatro gratuita “Do Campo a Mesa” para crianças chega a Rolândia nesta terça-feira

Unidades escolares de Rolândia receberão nesta terça-feira, dia 25 de junho e quarta, dia 26, a peça infantil “Do campo a mesa”. O espetáculo será encenado pela primeira vez e faz parte do projeto “Diverte Teatro Viajante”, idealizado pela Ciência Divertida – empresa líder em espetáculos teatrais para crianças, com patrocínio da Bayer – organização global presente em mais de 70 países, com competências centrais nas áreas de saúde e agricultura – e realização do Ministério da Cidadania e tem duração de 60 minutos.

Durante a peça, um cientista e seu ajudante viajam do passado para o presente com a missão de pesquisarem sobre o desafio da biotecnologia na agricultura. Os cientistas malucos mostrarão para as crianças a origem agrícola dos alimentos, como comer de maneira correta e os processos de higienização da comida. Além disso, o espetáculo conta com uma personagem especial: a abelha Jataí, que explica qual é o seu papel na natureza e também da necessidade da preservação de sua espécie.

Com o objetivo de ampliar a inclusão por meio da experiência artística, a Ciência Divertida realiza espetáculos que contam com acessibilidade para pessoas com deficiência.

Diverte Teatro Viajante

A partir de sua primeira edição em 2014, o projeto consiste em levar o teatro para espaços alternativos como escolas, praças públicas, locais privados de acesso público, entre outros, tornando-os culturalmente aproveitáveis, desenvolvendo programas integrados que permitam o contato, a interação e a participação das crianças com representações ativas através do teatro infantil.

Os assuntos abordados no projeto fazem parte do dia a dia destes jovens, mas muitas vezes não são abordados com frequência. O projeto visa complementar o conteúdo apresentado pelas escolas, fazendo com que os participantes o absorvam de forma lúdica, uma vez que o assunto é apresentado de forma teatral.

Conheça mais em www.diverteteatroviajante.com.br

“Do campo a mesa” em Rolândia

Data: 25/06

Horários: 10h e 13h30

Local: Unidade Social Nossa Senhora Aparecida

Endereço: Rua Reinaldo Massi, 740 - Vila Oliveira

Data: 26/06

Horário: 08h

Local: EM Doutor Vitorio Franklin

Endereço: Avenida Salgado Filho, 455 – Centro