Petrobras Cultural abre inscrições para patrocínio a projetos de animação infantil

Iniciativa integra o programa Petrobras Cultural para Crianças, com valor total de R$ 10 milhões

A Petrobras abriu, na quarta-feira (1/7), inscrições para edital de financiamento a projetos de curta e média metragens de animação. O patrocínio, no valor de R$ 4 milhões, será destinado a iniciativas que tenham como público crianças de até 6 anos de idade, podendo ser também voltados a seus pais e educadores. Essa é a segunda chamada do programa Petrobras Cultural para Crianças 2020, com investimento total de R$ 10 milhões. A primeira seleção, de artes cênicas, foi lançada em março e recebeu mais de 900 inscrições.

O Petrobras Cultural é o programa de patrocínios da Petrobras à cultura, em áreas como Música, Artes Cênicas, Múltiplas Expressões e Audiovisual. Neste último, a empresa conta com um legado de viabilização de diferentes tipos de projetos ao longo dos anos. No segmento específico de animação, exemplos de produções patrocinadas são “O Menino e o Mundo”, que concorreu ao Oscar, o sucesso “Peixonauta – O Filme” e os longas “Tarsilinha” e “Teca e Tuti” (ambos inéditos).

A animação brasileira está presente também na Orquestra Petrobras Sinfônica, que, além de tocar com o reconhecido projeto Mundo Bita (cujo vídeo já alcançou mais de 3 milhões de visualizações), lançará em julho arranjos para diferentes formações instrumentais de canções registradas por Villa–Lobos.

A companhia vem apoiando iniciativas que promovam o acesso ao brincar, à arte, à música e à literatura para o público infantil. Estudos mostram que proporcionar estímulos adequados durante a fase da primeira infância das crianças (até a idade de 6 anos) contribui significativamente para a aquisição de habilidades cognitivas e de caráter fundamentais para o desenvolvimento de habilidades futuras mais complexas.

“Queremos projetos que lidem com temas que levem conhecimento e despertem a curiosidade das crianças. A Petrobras sempre foi parceria da cultura e as chamadas públicas são ainda mais importantes no momento atual, quando estamos precisando nos adaptar a novas formas de viver e consumindo mais produtos culturais. Esperamos contribuir para a retomada do setor cultural no Brasil, num cenário pós pandemia”, destaca o gerente de Patrocínio e Eventos da Petrobras, Aislan Greca.

O processo seletivo contará com especialistas do segmento e tem previsão de divulgação de resultado em novembro. Os projetos selecionados deverão ser concluídos em até 18 meses, a contar da assinatura do contrato de patrocínio. Uma vez concluídas, as animações deverão ser disponibilizadas em plataformas streaming.

As inscrições podem ser realizadas no site https://gestaodepatrocinios.petrobras.com.br/pt/, até 24 de agosto.

Asimp/Petrobras