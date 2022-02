Plantão Sorriso divulga programação de Carnaval

Grupo conhecido por levar a alegria do palhaço para hospitais da cidade, o Plantão Sorriso acaba de divulgar a programação do “Bailinho do Plantão”, show que tem animado o carnaval de Londrina desde 2016.

O show já foi apresentado em ruas, praças, shoppings, distritos rurais e hospitais da cidade. O último show aberto ao público foi em fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia e a necessidade do isolamento fechar o comércio e cancelar todos os eventos programados.

Em 2021, o Bailinho foi apresentado no formato on-line e agora neste carnaval de 2022, será realizado dentro da seguinte programação:

Dias 26 e 27 de fevereiro - sab e dom

Local: SESC Cadeião

Horários: 15h às 15h30 e 16h às 16h30

Ingressos: liberados de 22 a 24 de fevereiro no SESC Cadeião em troca de itens de material escolar

É obrigatório o uso de máscaras

Informações: 43 3572 7700

Dia 28 de fevereiro - segunda-feira

Local: Boulevard Shopping Londrina (Deck Praça de Alimentação)

Horário: 18h

Ingressos: Gratuito

É obrigatório o uso de máscaras

Informações: https://linktr.ee/boulevardlondrinashopping