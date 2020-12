Plantão Sorriso faz show on-line

“Balanço mas não cai” será apresentado pela plataforma do Youtube, na forma de videoclipes

O tradicional show “Balanço mas não cai”, uma forma alegre e musical que a trupe do Plantão Sorriso encontrou para fazer um balanço de suas atividades no ano e também para agradecer aos patrocinadores, será realizado no domingo, dia 13 de dezembro, às 15h, de forma on-line – por causa da pandemia do novo coronavírus.

O “Balanço mas não cai, versão na Rede” terá como tema as “Músicas para (R)existir... e sacudir”, como explica a coordenadora artística do grupo, a atriz Aneliza Paiva: “Pensamos em algumas músicas e estabelecendo a trilha sonora deste momento: músicas que curam, que dão força e que nos fazem resistir física e emocionalmente a este momento que estamos passando.”

O show será apresentado na forma de videoclipes, com músicas interpretadas pelos palhaços e palhaças do grupo, e com a participação da banda “The Doctors”, formada pelos músicos André Gião (guitarra), Junior Ribeiro (contrabaixo), Fábio Farinha (bateria) e Tonho Costa (teclado, violão, kazoo e arranjos).

“Fizemos pequenos encontros para as gravações e filmagens, com muitas externas em diversos pontos da cidade. Como o grupo é formado por palhaços, que pensam por um viés muito peculiar, o resultado ficou bastante eclético. Cada um trouxe um pouco das suas referências, algumas coisas já estruturadas, pois depois de mais de 10 anos, sabemos o que o público quer ouvir.”

Produção para internet

Esse ano, apesar dos palhaços não poderem fazer as visitas às crianças internadas nos hospitais por causa da pandemia, o grupo trabalhou intensamente, principalmente na produção de conteúdo para a internet. Porém, a trupe fez questão de realizar o show. “Fazer o balanço anual é importantíssimo pra levantarmos os números, os acertos, os erros, e mostrar para comunidade o balanço desse trabalho”, conta Tonho Costa, diretor musical do Plantão.

Gravação

Com a restrição social, os ensaios presenciais não puderam ser realizados, mas no final deu tudo certo: “As vozes foram gravadas em estúdio, cada dia um artista. Os músicos da banda The Doctors captaram seus instrumentos em estúdios separados e, em seguida, enviados pra mixagem. Esse fazer fracionado pensando na unidade do produto final é um exercício que realizamos e aprendemos muito durante a pandemia”, conclui Tonho Costa.

Onde assistir: https://www.youtube.com/user/plantaosorriso