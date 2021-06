Prazo de inscrição para o primeiro edital do Promic encerra na próxima terça

Serão patrocinadas 15 propostas com orçamento de R$ 20 mil e outras cinco de R$ 40 mil, selecionadas em projetos independentes de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Criação Artística e Cultural

Encerra na próxima terça-feira (22) o prazo para inscrição no Edital nº 001/2021, que irá selecionar projetos independentes de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Criação Artística e Cultural para o Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). Este é o primeiro edital do Promic lançado em 2021.

As inscrições estão sendo feitas exclusivamente on-line, por meio do sistema Londrina Cultura. O link para inscrição e o edital, que contém o Formulário de Inscrição e demais anexos, estão disponíveis no portal.londrina.pr.gov.br/incentivo-cultura/promic/editais.

Podem participar, deste edital, pessoas físicas e coletivos não-formais, que resultem em criação, circulação cultural, atividades formativas e atividades de preservação da memória e do patrimônio histórico. Serão disponibilizadas quatro linhas neste edital: Bolsa Criação/Produção, Bolsa Circulação/Difusão, Bolsa Atividades Formativas Didático-pedagógicas, e Bolsa Preservação da Memória e do Patrimônio Material e Imaterial.

Vão ser escolhidos bolsistas para 17 áreas culturais: Artes de Rua; Artes Plásticas; Artes Gráficas; Artesanato; Cultura Integrada e Popular; Circo; Dança; Música; Teatro; Fotografia; Literatura; Mídia; Patrimônio Cultural e Natural; Hip Hop; Infraestrutura Cultural; Cinema; e Videografia.

A proposta apresentada poderá integrar mais de uma área cultural sendo que, para efeito de registro de indicadores, a área cultural preponderante da proposta deve ser indicada no Formulário de Inscrição.

Serão patrocinados 15 projetos no valor de R$ 20 mil e outros cinco projetos com orçamento de R$ 40 mil. O investimento total da Prefeitura será de R$ 500 mil. Os recursos serão repassados através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais (FEIPC) e os projetos devem ser executados até 28 de fevereiro de 2022.

Os projetos de estudo, pesquisa e criação cultural de que trata este edital podem considerar linguagens diversas e estudos, tanto a partir de conhecimentos acadêmicos quanto aqueles relacionados aos processos dos saberes populares. Todos os projetos inscritos serão analisados pela Comissão de Análise de Projetos Culturais (CAPC).

Promic 2021

A Prefeitura de Londrina lançou, no dia 21 de maio, os três primeiros editais do Promic 2021, que perfazem investimento total de R$ 2,5 milhões (Projetos Estratégicos; Bolsas Saberes, Fazeres; e Bolsas de Estudo, Pesquisa e Criação Artística e Cultural, Identidades). E no dia 31 de maio, lançou o primeiro edital do Programa Fábrica

Rede Popular de Cultura, cujo investimento é de R$ 600 mil. O objetivo é viabilizar a realização de projetos de organizações culturais, artistas, produtores de cultura e comunidades de Londrina.

NCPML