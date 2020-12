Prefeito recebe livro sobre história de Londrina

Londrina 86 Anos, Com a Ousadia de Origem é baseado em entrevistas com diversos pioneiros e seus descendentes; objetivo é enfatizar a coragem e dinamismo dos primeiros londrinenses, inspirando as gerações futuras

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, recebeu, ontem (14), exemplares do livro Londrina 86 Anos, Com a Ousadia de Origem. Organizada e promovida pela rádio CBN Londrina, a obra é de autoria do jornalista Widson Schwartz, que realizou a pesquisa e elaboração de todos os textos. Trata-se de um registro detalhado da história da cidade, passando pela colonização, fundação, desenvolvimento e transformações socioeconômicas e políticas.

Segundo Schwartz, o objetivo foi enfatizar a coragem e dinamismo dos primeiros londrinenses, cujo legado permanece até os tempos atuais. “No início de Londrina, os pioneiros vieram com as suas poucas economias, experiência e entusiasmo. O resultado é que nenhuma outra cidade brasileira cresceu tanto em apenas 86 anos de existência. Apesar de alguns percalços, a cidade vive uma nova época. Estamos em um período de muitas obras, em que os gestores buscam dar a sua contribuição”, destacou.

Baseado principalmente em entrevistas com diversos pioneiros e seus descendentes, conduzidas ao longo de vários anos, o livro é uma edição revista, ampliada e atualizada da edição de 1980. De acordo com o prefeito Marcelo, o trabalho cumpre um importante papel histórico. “É um documento muito relevante, com informações históricas e atuais que mostram para o Brasil e para o mundo a pujança que Londrina tem. Vamos oferecê-lo como presente às autoridades que nos visitarem, para que vejam o potencial da nossa cidade”, disse.

Já o diretor comercial da CBN, Guilherme Lopes, afirmou que o conhecimento da história é fundamental para que uma sociedade possa planejar seus passos futuros. “A trajetória de Londrina foi sempre repleta de desafios e conquistas. Ao contar essa história, queremos inspirar não só os londrinenses de agora, como também as gerações futuras e pessoas de outras cidades, para que todos possam seguir lutando e construindo sociedades cada vez melhores”, frisou.

Além de diversas imagens antigas obtidas a partir do acervo do Museu Histórico de Londrina, o livro conta com 25 registros contemporâneos produzidos especialmente para o projeto pelo fotógrafo Wilson Vieira. O profissional explicou que esse trabalho, cuja execução levou cerca de quatro meses, foi baseado em uma pauta fotográfica elaborada pela editora da obra, Jackeline Evangelista. Vieira revelou que sua foto preferida é a imagem que ilustra as primeiras páginas: “Para mim, esse registro contém muitos símbolos de Londrina: a Catedral, um forte símbolo de religiosidade; o nosso pôr do sol marcante; o Centro antigo, tão ligado à nossa história. Todas essas são algumas das coisas que mais admiro na cidade”, contou.

Realização

Com uma tiragem futura de 5000 exemplares, Londrina 86 Anos, Com a Ousadia de Origem será distribuído para diversas bibliotecas e instituições públicas de Londrina e do Paraná. O projeto é patrocinado por Copel, A.Yoshii, Instituto Cultural, Ford Tropical, Gramática On-line, Colégio Maxi, Aurora Shopping, Lovat Hyundai, Sr. Zanoni, Marquezin Projetos Estruturais, Sicredi, Cultura Inglesa, TK Acabamentos, Viscardi, Oswaldo Cruz Laboratório, Midiograf, Grande Londrina, Focsi, Fecomércio, By Soft, FD English, Londribras, Golden Blue, Exactus Contabilidade, Boulevard Londrina Shopping e Sebrae.

NCPML