Pré-Londrix tem Sarau das Pretas neste sábado (dia 4)

Evento cultural acontece a partir das 20 horas, com entrada gratuita, na Vila Cultural Cemitério de Automóveis

O pré-Londrix acontece neste sábado, dia 4 de maio, a partir das 20 horas, na Vila Cultural Cemitério de Automóveis, com o Sarau das Pretas – Yá Mukumby Vive! – e a participação do músico e compositor maranhense Tião Carvalho.

A apresentação, realizada pelo Coletivo de Mulheres Negras Luiza Mahin, terá atrações musicais e ações culturais com foco na expressão artística por meio da temática étnico-racial. O coletivo fará uma homenagem a Ya Mukumby, yalaorixá que era líder do movimento negro de Londrina e foi assassinada em 2013.

A cada apresentação, o Sarau das Pretas vem se firmando dentro do universo cultural londrinense, ressaltando e valorizando os traços culturais da população negra.

A Abertura oficial do Londrix acontece na segunda-feira, dia 6, às 19h30, com o Poesia in Concert. Antes da abertura, às 16 horas, haverá o debate “Como viver de literatura em Londrina”, na Universidade Estadual de Londrina(CLCH) – Sala 126.