Programação do FILO para o final de semana e segunda-feira

Para este final de semana a programação do Festival Internacional de Teatro – FILO 2022 traz diversas atrações para adultos e crianças.

Hoje (18/06), às 16h30, na Praça Nishinomiya (em frente ao Aeroporto), crianças e adultos têm diversão garantida com a montagem “Números”, da Cia. Os Palhaços de Rua (Londrina/PR), que apresenta as estripulias dos palhaços Batata Doce e Turino. Eles acabam de chegar de suas andanças pelo mundo afora e estão loucos para mostrar tudo o que aprenderam em sua alegre aventura.

Às 18 horas, no Sesc Cadeião (rua Sergipe, 82), tem apresentação do Núcleo Teatral Sesc Cadeião. Nesta atividade formativa, os integrantes fazem uma demonstração de trabalho cênico baseados em texto clássico de Ariano Suassuna. Eles irão apresentar “Um Meio-Auto da Compadecida”, com direção de Diego Zadra. Classificação indicativa: 12 anos. Duração: 50 min. gratuito. Retirada de ingressos no local, uma hora antes do início do espetáculo.

Às 20h30, no Cine Teatro Ouro Verde, estreia nacional de “Esperando Beltrano”, espetáculo para público adulto do Centro Teatral Etc e Tal (Rio de Janeiro), que traz os personagens Fulano e Sicrano (Alvaro Assad e Marcio Moura) revisitando de forma ácida o universo do teatro contemporâneo, passando do teatro do absurdo às histórias narradas.

No domingo (19/06), às 18 horas, no Sesc Cadeião Cultural, tem apresentação de “Réquiem para um Barbeiro”, da Cia. Os Palhaços de Rua (Londrina/PR). Esta montagem mostra a vida do personagem José, que em um universo claustrofóbico, animalesco, trágico e solitário, que se depara com a desesperança, instigando assim o seu instinto de morte.

Às 20h30, no Cine Teatro Ouro Verde, tem reapresentação de “Esperando Beltrano”, do Centro Teatral Etc e Tal (Rio de Janeiro). Ainda no domingo, às 21 horas, na Divisão de Artes Cênicas, tem a estreia de “Hamlet Cancelado” na programação do FILO. O ator Vinicius Piedade (São Paulo/SP) traz a história de um ator que tem a montagem da peça de William Shakespeare suspensa às vésperas da estreia e decide improvisar por conta própria sua adaptação da grandiosa encenação.

Na segunda-feira (20/06), às 16h30, tem reapresentação de “Onipotência do Sonho”, do Centro Teatral e Etc e Tal (Rio de Janeiro/RJ). Baseada no movimento surrealista, a montagem encanta o público com suas formigas gigantes, os abajures voadores e os homens coloridos que interagem com a plateia formada em frente ao Cine Teatro Ouro Verde.

Às 21 horas, na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura/UEL, Vinícius Piedade faz a última apresentação de “Hamlet Cancelado” no FILO 2022.

Inscrições Abertas Para A Oficina De Palhaço Latino-Americano

Ministrada pelo argentino Victor Avalos, o Palhaço Tomate, a oficina está com inscrições abertas até dia 18, sábado. A ação formativa será realizada nos dias 20, 21 e 22 de junho, às 14 horas, na Vila Triolé (Rua Etienne Lenoir, 155). A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo e-mail divisaoartescenicasuel@gmail.com. A lista de selecionados será divulgada no dia 19 de junho. Haverá seleção a partir da apresentação do currículo resumido e de uma carta de intenção. Público: maiores de 16 anos. As vagas são limitadas.

Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada). À venda no Sympla: https://www.sympla.com.br/filo2022

Realização: Associação dos Profissionais de Arte de Londrina (Aspa) e Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Apoio institucional: Núcleo dos Festivais Internacionais de Artes Cênicas do Brasil

Apoio: Crillon Palace Hotel, Kery Grill, Hype Labs, Fecomércio/Sesc-Senac, Espaço AML Cultural, Sanepar, Rádio UEL FM

Patrocínio: Prefeitura de Londrina / Secretaria Municipal da Cultura / Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic)

Imagens em vídeo dos espetáculos - Divulgação

ONIPOTÊNCIA DO SONHO - CENTRO TEATRAL E ETC E TAL (RJ) - performance na rua

https://www.youtube.com/watch?v=2KW8eR5urC0

HAMLET CANCELADO - VINÍCIUS PIEDADE (SP)

https://www.youtube.com/watch?v=QNNMprZAQpM

RÉQUIEM PARA UM BARBEIRO - CIA OS PALHAÇOS DE RUA - LONDRINA

https://youtu.be/3yAZ-Wj2u4g

NÚMEROS - CIA OS PALHAÇOS DE RUA - LONDRINA

https://www.dailymotion.com/video/x4q6gwz

Jackeline Seglin/Asimp