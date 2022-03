Projeto Balaio Brincante leva oficinas gratuitas para crianças do Flores do Campo

As oficinas são quinzenais e contemplam contação de história, música e teatro; projeto é patrocinado pelo Promic

O projeto Balaio Brincante está levando oficinas gratuitas para crianças do Residencial Flores do Campo, na região norte de Londrina. As aulas são quinzenais, sempre às sextas-feiras, a partir das 16h, e nos sábados, a partir das 9h. Cada oficina tem duração média de uma hora.

As atividades são de contação de história, música e teatro. Não é necessário se inscrever, pois antes do início das aulas o projeto percorre o bairro fazendo a chamada das crianças. Aqueles que querem participar acompanham os organizadores até o barracão principal do Flores do Campo, onde são ministradas as aulas.

As oficinas sempre são iniciadas com uma brincadeira, segundo a coordenadora do projeto Balaio Brincante, Thainara Pereira. “Em cada encontro trabalhamos uma música principal e, a partir da temática dessa música, adaptamos brincadeiras e histórias, estimulando a musicalização e auxiliando na construção de um novo imaginário” destacou.

As oficinas são direcionadas para crianças dos 5 aos 11 anos, mas nada impede que crianças menores ou adolescentes também participem das atividades, já que o projeto busca promover a inclusão, possibilitando à população a vivência cultural.

Ao todo, o projeto prevê a realização de 20 encontros, que vão de fevereiro até junho deste ano, divididos em quatro fases.

A primeira fase encerrará com o próximo encontro, agendado para o dia 1° de abril. O encontro anterior ocorreu no último final de semana. Já a segunda fase é composta por brincadeiras de roda e atividades de expressão corporal. Na terceira fase são abordadas as oficinas de músicas que passam pelos ritmos de forró e coco. Já na última fase inicia-se a construção de um trabalho que será apresentado na forma de um sarau com os alunos.

As atividades propostas pelos ministrantes das oficinas têm sido muito bem recebidas pelos moradores do Flores do Campo. “Já tínhamos participado de um projeto aqui no ano passado, muitos pais e crianças lembraram da gente. Alguns moradores até se propuseram a nos ajudar com a panfletagem do projeto no bairro”, disse a coordenadora do projeto.

Todas as atividades das oficinas são conduzidas por Diego Loman e Thainara Pereira, que juntos formam a Cia Andanças das Histórias.

O projeto Balaio Brincante conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic)

Marcelo Cordero/NCPML