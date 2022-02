Projeto Banda Nova Funcart divulga programação de shows on-line

Iniciativa conta com seis apresentações de bandas e artistas londrinenses, que serão disponibilizadas em seu canal no YouTube

A 13ª edição do Projeto Banda Nova Funcart já disponibilizou no YouTube as três primeiras apresentações da iniciativa, realizadas pela Banda Sala de Estar, Samuel Amaro e Chá de Girassol (clique aqui para conferir as performances). Na sexta-feira (18), será divulgado o show da Rua do Jazz e, em seguida, os de Valter e Cambojam (19) e Clara Striquer (20), fechando a programação.

Iniciado em 2010, o projeto promove a seleção de artistas de Londrina e região para apresentações exclusivas. Conduzida pela Fundação Cultura Artística de Londrina (Funcart), a ação já contou com a participação de mais de 150 bandas e cerca de 600 músicos.

Segundo o proponente do Projeto Nova Banda Funcart, João Ribeiro, a iniciativa proporciona a oportunidade de prestigiar a produção musical atual realizada por artistas londrinenses e de cidades vizinhas. “São trabalhos recentes e autorais de algumas bandas já conhecidas, e artistas independentes. Estamos produzindo shows, fotos profissionais e fornecendo apoio de assessoria de imprensa para os selecionados” destacou.

Além da produção artística, o projeto prevê a realização de quatro oficinas formativas voltadas aos músicos e bandas participantes. A primeira delas será a palestra “Relato de Uma Trajetória na Música Independente”, ministrada por Simone Mazzer. Na sequência, Juka Tavares abordará o tema “Lançamento de Músicas nas Plataformas de Streaming”. A terceira atividade é a oficina “Configurando Suas Redes Sociais e Ads”, de Thalita Deldotti. E, encerrando o ciclo, Chiemi Nakahara, Nicolas Lopes e Gabriel Sampaio falarão sobre “Comunicação e Branding para Redes Sociais”.

O Projeto Banda Nova Funcart é uma realização da Funcart, com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) e apoio da Flua Cultura, RubroLab e Fabrício Martins.

Marcelo Cordero/NCPML