Projeto Betoneira lança 3ª leva de poesias nesta sexta-feira (16)

O objetivo é produzir textos conectados, de autores diferentes; iniciativa é do Londrix e Vila Cultural Cemitério de Automóveis

O Projeto Betoneira lança nesta sexta-feira (16), às 19 horas, sua terceira apresentação de poesias. A iniciativa reúne diversos autores, que produzem poesias interligadas, e promove a conexão dos textos com outras áreas artísticas, como a música e a performance. O material, que será declamado em vídeo, ficará disponível na página do Facebook do Londrix.

Nesta terceira edição, os autores são Marcelo Montenegro, Rodrigo Garcia Lopes, Marco Fabiani e Carlos Fofaun. A atividade é uma realização do Festival Literário de Londrina, que possui patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura. O projeto conta ainda com a participação da Vila Cultural Cemitério de Automóveis e da editora Atrito Arte.

Segundo a idealizadora do projeto e diretora do Londrix, Christiane Vianna, as poesias não seguem uma temática. “Apesar de deixar livre, a poesia evidencia sempre ao primeiro autor. Os outros autores seguem um fio condutor da poesia do que o primeiro escreveu”, explicou.

Vianna comentou ainda que ela é responsável pela narração de todo o texto, mas que nesta terceira edição convidou o poeta Augusto Silva para dividir as interpretações dos versos. O produto final conta ainda com a ilustração de João Oliveira, música e edição do áudio por Duda Victor, designer e edição do vídeo por Marco Tavares.

As edições anteriores podem ser conferidas no canal do Youtube da Vila Cultural Cemitério de Automóveis (clique aqui). A previsão inicial eram de cinco edições com publicações bimestrais. No entanto, segundo a diretora do Londrix, dependendo do andamento da pandemia do novo coronavírus, o projeto pode ganhar novas edições e, ao final da pandemia, será produzido um livro. “A proposta do livro será divulgar literatura a partir da união de estéticas e vertentes diferentes. Por isso, o projeto leva o nome de betoneira, por causa dessa mistura”, disse.

NCPML