Projeto Bibliocircuito inicia nova etapa com homenagem a Mário de Andrade

Programação de sexta-feira (27) a domingo (29) inclui variadas atrações culturais envolvendo grandes nomes do Modernismo

A Biblioteca Pública Municipal de Londrina Pedro Viriato Parigot de Souza recebe, de sexta-feira (27) a domingo (29), o Projeto Bibliocircuito 22 – Modernismo e Antropofagia, com várias atividades. Esta será a terceira dose da Vacina Antropofágica, que é tema do Bibliocircuito desenvolvido desde fevereiro. Em toda a programação, as atividades estão sendo oferecidas gratuitamente. O endereço da Biblioteca Pública é Avenida Rio de Janeiro, 413.

Na primeira etapa, ou primeira dose da vacina Antropofágica, foram realizadas oficinas on-line com a participação de mais de 200 pessoas de todo o Brasil. A segunda dose ofertou oficinas práticas na Biblioteca Pública Municipal de Londrina e, nesse final de semana, inicia a terceira etapa.

Para o curador do Bibliocircuito, Renato Forin, a ideia para realizar o projeto Bibliocircuito surgiu com o objetivo de fomentar a Biblioteca Pública Municipal e as ações de incentivo ao livro e à leitura. “ A programação aborda ícones do Modernismo, como Mário e Oswald de Andrade, representados pelos convidados Pascoal da Conceição e Rudá de Andrade, mas também a atualização daqueles ideais, principalmente a redescoberta de um Brasil real, por vozes que reivindicam hoje os seus lugares até então invisibilizados pela história oficial, como acontece na arte indígena, feminista e afro-brasileira” disse.

Na sexta-feira (29), a partir das 17h30, ocorre a abertura da “terceira dose da vacina antropofágica”, em comemoração dos 70 anos da Biblioteca Pública de Londrina e os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Na ocasião, haverá uma exposição voltada ao poeta e escritor paulista Mário de Andrade, com o tema “Macunaíma no coração de Londrina”. A mostra inclui objetos do acervo do professor Carlos Okawati, que também é pesquisador ferrenho da obra de Mário de Andrade há mais de 50 anos e possui um dos maiores acervos do Brasil.

De acordo com o professor Carlos Okawati, a exposição visa proporcionar ao público a oportunidade de entender a importância da Semana de Arte Moderna de 1922. “Em especial, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade, publicado em 1928 e que é o livro mais brasileiro de todos os livros brasileiros. A obra rompeu os limites entre a cultura erudita e a cultura popular, entre o moderno e o tradicional, misturando os regionalismos de todos os sotaques brasileiros numa grande feijoada cultural nacional desgeograficada em busca da identidade nacional”, frisou.

A exposição traz ainda obras raras, como revistas, recortes de jornais, fotografias, cartazes e objetos pessoais de Mário de Andrade; e ficará disponível até 13 de junho.

A abertura contará com a presença do ator paulistano Pascoal da Conceição, que há anos interpreta Mário de Andrade e realizará um cortejo direto do Aeroporto de Londrina. O trajeto passa pela Secretaria Municipal de Cultura, Concha Acústica e finaliza na Biblioteca Pública Municipal onde fará a abertura da exposição “Macunaíma no coração de Londrina”.

O ator Pascoal da Conceição, que interpreta Mário de Andrade, comentou algumas semelhanças, como a estética e a data de nascimentos no mesmo dia e mês. “Sempre me identifiquei com Mário de Andrade nesse papel que ele representa na afirmação da cultura como uma maneira de libertação, justiça e igualdade. Nos convites que recebia para ler os poemas de Andrade, eu acrescentava um texto ou pensamento. Já estive em Londrina e sinto a cidade muito para frente”, contou.

De acordo com a diretora de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura, Leda Araújo, este é um evento importante para relembrar parte da história cultural. “A biblioteca é um dos equipamentos culturais mais antigo da história da humanidade e fundamental para proporcionar o acesso a informação, ao livro, a leitura e a literatura. É um ambiente de produção textual e artística, de interação, trocas, debates e partilhas”, destacou.

Dentre as atividades do Bibliocircuito, que serão realizadas hoje (27), sábado (28) e domingo (29), também estão a apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná na Concha Acústica, Conferência Mastigações Antropofágicas, Sarau antropofágico e ritual de comilança, Conferência com o artista indígena Edivan Fulni-ô-índio preto, show com Caburé Canela, entre outras atrações.

A programação completa pode ser conferida na página oficial do projeto Bibliocircuito no Instagram, @bibliocircuito.londrina. Em caso de chuva, as atividades externas serão transferidas para o Cine Teatro Ouro Verde.

O programa Bibliocircuito conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), é uma realização da Associação dos Profissionais de Dança de Londrina (APD), e da Região Norte do PR, com apoio da Biblioteca Pública de Londrina – 70 Anos, Casa de Cultura UEL e Rádio UEL FM.

