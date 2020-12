Projeto “Brisa: Sarau em Vídeo” divulga parcial de aprovados em edital

O Projeto “Brisa: Sarau em Vídeo”, iniciativa da FUNCART para a seleção de propostas artísticas em formato audiovisual que serão exibidas para as pessoas em situação de rua, acaba de divulgar a lista dos aprovados na categoria "Atração Artística a ser Gravada em Vídeo”.

Os contemplados foram: Clara Striquer, Grupo Vocal Entre Nós, Gabriel Garib, Palhaço Marimba, Bruno Garcia, Lucas Roberto, Bruno Prado / À Deriva Grupo de Teatro e Camila Taari e Danilo Sousa. Os aprovados serão contatados por e-mail pela organização do projeto para confirmar a participação nas gravações marcadas para o próximo sábado (5) e domingo (6), na Funcart (Rua Souza Naves, 2380, na margem do lago Igapó).

O Projeto Brisas conta com o patrocínio do Promic – Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Além de levar atrações para grupos em vulnerabilidade social, o objetivo do Projeto é incentivar os Saraus Artísticos, para que todos possam expressar seus sentimentos, seus desejos e sua visão de mundo por meio da música, da dança, do teatro, da literatura e de outras artes.

Vídeos já finalizados

Devido ao grande número de inscritos, a lista dos aprovados na categoria “Atração Artística em Vídeo já Finalizado” será divulgada em breve pela organização do projeto. Os vídeos produzidos serão exibidos em um telão, com datas a serem distribuídas entre os meses de dezembro de 2020 e fevereiro e março de 2021.