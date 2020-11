Projeto CICLO realiza abertura cultural da Semana da Inovação de Londrina

Durante a ação, a fachada do Edifício Júlio Fuganti será transformada em uma tela gigante para a exibição da intervenção audiovisual “Rever a Volta”

Nesta sexta-feira (6), das 20h30 às 22h30, a Semana Nacional da Inovação de Londrina terá um evento de abertura especial, marcado pela criatividade e pelo uso da tecnologia. Na ocasião, a fachada do histórico Edifício Júlio Fuganti, no Centro de Londrina, será transformada em uma tela gigante para a apresentação de “Rever a Volta”, uma intervenção audiovisual promovida pelo projeto Circuito Artes e Conceitos de Londrina (CICLO).

O vídeo, de cinco minutos, será exibido em looping, apresentando as ações do CICLO e as pessoas que fazem parte deste novo movimento cultural londrinense. A organização pede ao público que respeite os protocolos de saúde e segurança vigentes, mantenha o distanciamento social e use máscaras. Para quem preferir, o evento de abertura também será transmitido, ao vivo, pelo perfil do CICLO no Facebook

CICLO

Idealizado pela Palipalan Arte e Cultura, o Circuito Artes e Conceitos de Londrina é um festival multidisciplinar. Ele reúne artistas locais e internacionais de diferentes campos, como teatro, audiovisual, dança e música. Suas atividades, que incluem tanto ações on-line quanto presenciais – adaptadas ao contexto da pandemia causada pelo novo Coronavírus – estão previstas para ser realizadas até maio de 2021. A iniciativa conta com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL) e Superintendência Estadual de Cultura, assim como parcerias internacionais com o Teatro Potlach e o Open Program – Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, ambos italianos.

Durante a Semana Nacional da Inovação de Londrina, o CICLO não só participará do evento de abertura como também fará parte da programação realizada pela Governança do Arranjo Produtivo Local do Audiovisual de Londrina e Região (LAVi). No domingo (8), às 11h, o cineasta italiano, diretor artístico do Aesop Studio e integrante do Circuito, Stefano Di Buduo fará a palestra “A Imagem Digital no Teatro Analógico”, que será transmitida online. As inscrições para o evento, assim como mais informações, estão disponíveis pelo link: https://www.sympla.com.br/lavi—londrina-audiovisual__998049

Semana da Inovação

Realizada entre 6 e 13 de novembro, totalmente pela internet, a programação da Semana Nacional da Inovação de Londrina inclui diversos eventos como painéis, palestras e cases, organizados pelas governanças que representam diferentes setores produtivos do município. Todas as informações sobre os eventos, assim como os links para inscrições, podem ser acessadas pelo endereço www.semanadainovacaodelondrina.com.br.

NCPML