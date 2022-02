Projeto cultural Caminhos do Graffiti abre inscrição para sete oficinas

Iniciativa é da Associação Londrinense de Circo em parceria com a CapStyle, recebendo apoio da Secretaria Municipal de Cultura pelo Promic

A Associação Londrinense de Circo, em parceria com a CapStyle, está com inscrições abertas para a realização de sete oficinas gratuitas voltadas para iniciantes na arte do grafite. As oficinas serão ministrada pela CapStyle, tendo como temática inspiradora a formação cultural da cidade, com suas etnias, sua história artístico-cultural e suas personagens culturais marcantes.

A ação tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). A iniciativa foi viabilizada pelo Programa Fábrica – Rede Popular de Cultura, cujo objetivo é viabilizar a execução de projetos de oficinas de criação cultural nos bairros, distritos e patrimônios de Londrina.

“O graffiti hoje vive um grande momento, cada vez mais jovens estão procurando a atividade, tanto como uma ponte para a educação artística quanto uma possibilidade profissional. É fundamental possibilitarmos formas de acesso à cultura aos jovens e transformarmos os recursos públicos em instrumentos de transferência de renda. Este projeto é um dos primeiros do Programa Fábrica, que teve início a partir de um pedido do prefeito Marcelo Belinati para ofertarmos mais ações junto à juventude, principalmente na periferia”, destacou o secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini.

As oficinas serão articuladas com os artistas grafiteiros da cidade, projetos sociais periféricos e demais interessados na arte do graffiti. O objetivo é proporcionar ampliação de referências, aperfeiçoamento de técnicas, trocas e interação com grafiteiros já reconhecidos por seus trabalhos e estilos. As inscrições devem ser feitas pela internet, aqui, até o domingo (20).

Serão ofertadas 20 vagas para as sete oficina e os selecionados vão participar de todos os encontros. Dentro destas vagas, serão disponibilizadas 10 bolsas de incentivo, que é uma ajuda de custo para que esses 10 selecionados participem das oficinas. Ao final, eles poderão expor sua arte nas paredes através do grafite, podendo até mesmo seguir seu processo de formação neste segmento.

A seleção será realizada através dos trabalhos apresentados, condições socieconômicas e de gênero. O resultado final sairá na segunda-feira (21), no site www.circolondrina.org e nas redes sociais no Instagram @circolondrina e Facebook – Associação Londrinense de Circo.

As duas primeiras oficinas serão realizadas nos dias 22 e 23 de fevereiro, das 14h às 18h, na Escola de Circo, com o artista Hugo Rocha. Os encontros terão uma preocupação em passar um recorte histórico sobre o graffiti como arte urbana, seu surgimento junto ao movimento hip hop como arte de contestação, seus diferenciais democratizadores da arte, seu papel possível no ambiente das cidades e a ética urbana humanizadora que propõe. Além disso, as oficinas entrarão na temática da formação histórico-cultural de Londrina, revelando com os potenciais visuais do graffiti dimensões importantes desta formação.

