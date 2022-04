Projeto de formação em cinema e audiovisual recebe inscrições

Iniciativa ofertará um ciclo de oficinas gratuitas, voltadas a pessoas com idade entre 16 e 59 anos, residentes em Londrina

O projeto CinemaLondrina360, que vai oferecer um ciclo de oficinas de formação em cinema e audiovisual, está com inscrições abertas. A iniciativa é patrocinada pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Fábrica – Rede Popular de Cultura.

A participação é gratuita e todas as atividades serão on-line, destinadas a pessoas com idade entre 16 e 59 anos, residentes em Londrina. A duração total será de 28 horas e foram abertas 30 vagas. Para participar, é necessário fazer a inscrição pela internet (clique aqui). O formulário contém todas as informações sobre o projeto, incluindo a programação das atividades e a ficha de inscrição. Ao concluir o processo, o aluno estará inscrito para todo o ciclo de atividades do projeto, pois a intenção é que ele participe de todas as oficinas e aplique o conhecimento na produção do vídeo individual que realizará ao final.

A oficinas serão promovidas entre abril e maio, com diferentes temas abordados pelos ministrantes Rodrigo Grota (cineasta), Guilherme Peraro (produtor de cinema), Leandro Magalhães (professor), e Caio Cesaro, coordenador do projeto. A primeira atividade acontecerá na próxima segunda-feira (25), com duração de quatro horas, das 18h às 22h30. O tema será “Introdução à linguagem de som e imagem”, debatido por Caio Cesaro.

De acordo com o coordenador do projeto, Caio Cesaro, a iniciativa se propõe a ser uma trilha de qualificação do conteúdo audiovisual, dedicada à formação técnica, produção, difusão, troca de experiências e à integração e interação de ideias e pessoas, a partir do uso dos telefones celulares para a produção audiovisual. “O projeto CinemaLondrina360 visa promover o empoderamento e a autonomia da produção audiovisual, de forma descentralizada, e contribuir para democratizar o acesso aos meios de produção”, ressaltou.

Cesaro explicou que o projeto parte da premissa de que a massificação do uso de aparelhos digitais de captação de imagem e som, especialmente os telefones celulares, possibilitou uma nova escala de produção de materiais e obras audiovisuais. “Tudo isso ainda é muito novo e, então, temos uma profusão de vídeos feitos, sob o viés técnico e estético, a partir do instinto dos realizadores ou da replicação de padrões vistos no cinema, na televisão ou na internet. É preciso promover o conhecimento sobre a linguagem audiovisual, dar consciência e organização da técnica e estética audiovisual. Em suma, é preciso qualificar o conteúdo”, enfatizou.

Após a realização das oficinas, cada aluno colocará o que aprendeu em prática realizando um vídeo, no formato de documentários ou de poética audiovisual, com duração entre 2 e 3 minutos. A obra deverá ter como objeto espaços e/ou paisagens da cidade, que cumpram o objetivo de valorizar a identidade local e o sentimento de pertencimento ao município de Londrina. Os vídeos editados deverão ser entregues à organização do projeto até 17 de maio.

Ao final, tanto os vídeos produzidos pelos participantes quanto parte das imagens e sons que não foram usados nas versões finais desses vídeos serão disponibilizados pela organização do projeto CinemaLondrina360, em canal de rede social criado para essa finalidade, sob a licença Creative Commons (CC0).

Programação completa:

1) Introdução à linguagem de som e imagem

Professor: Caio Cesaro

Carga horária: 4 horas

Data: 25/04, segunda-feira, das 18h30 às 22h30

2) Captação de som e imagem (produção, fotografia, direção)

Professor: Guilherme Peraro

Carga horária: 8 horas

Data: 26/04, terça–feira, das 18h30 às 22h30 e

Data: 27/04, quarta-feira, das 18h30 às 22h30

3) Edição de som e imagem

Professor: Rodrigo Grota

Carga horária: 4 horas

Data: 02/05, segunda-feira, das 18h30 às 22h30

4) Introdução ao documentário (gênero cinematográfico) e poética audiovisual

Professor: Caio Cesaro

Carga horária: 4 horas

Data: 03/05, quarta-feira, das 18h30 às 22h30

5) Identidade local e pertencimento

Professor: Leandro Magalhães

Carga horária: 2 horas

Data: 04/05, quarta-feira, das 18h30 às 20h30

6) Introdução ao direito autoral, licenças creative commons e uso dos bancos de som e imagem gratuitos

Professor: Caio Cesaro

Carga horária: 2 horas

Data: 04/05, quarta-feira, das 18h30 às 22h30

7) Oficina de distribuição de conteúdo em plataformas digitais (Youtube, Vimeo)

Professor: Caio Cesaro

Carga horária: 2 horas

Data: 23/05, segunda-feira, das 18h30 às 20h30

8) Encontros de qualificação

Os vídeos editados passarão por uma análise dentro do processo de crítica construtiva sob aspectos técnicos, estéticos e temáticos. Na sequência, os alunos participam de aulas extras chamadas de Encontros de Qualificação do Conteúdo Audiovisual.

Estas aulas, com os professores das oficinas, estão previstas para as seguintes datas e horários: 23 de maio, segunda-feira, entre 20h30 e 22h30; e 24 de maio, terça-feira, das 18h30 às 22h30. A entrega do vídeo (versão final – qualificada) deverá ser feita até 6 de junho.

NCPML