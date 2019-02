Projeto “Encantamentos Poéticos” tem vagas abertas

Atividade é realizada pelo Londrix com pessoas idosas, e desenvolve a sensibilidade, a expressão corporal e vocal, além de incentivar a prática da escrita

O Festival Literário de Londrina (Londrix) 2019 desenvolve, nos Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCIs), o projeto Encantamentos Poéticos. A iniciativa, que tem vagas abertas, utiliza a leitura e interpretação de textos como instrumento para trabalhar a expressão corporal e vocal, incentivar a escrita, estimular o hábito da leitura e sensibilizar os participantes. Podem participar pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, basta se inscrever pessoalmente nos CCIs ou pelo e-mail: londrixfestivalliterario@gmail.com .

Ainda há vagas disponíveis nos CCIs Leste e Oeste. O CCI Leste fica localizado na Rua Gabriel Matokanovic, 260, Jardim da Luz e o CCI Oeste na Rua Serra Pedra Selada, 111, Jardim Bandeirantes. O Londrix conta com patrocínio da Prefeitura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

Segundo a coordenadora do projeto, Christine Vianna, o Encantamentos Poéticos surgiu em 2011, em parceria com uma rede de farmácias. “Temos participantes que estão conosco desde essa época. É um projeto muito gratificante, que contribui para que eles tornem-se leitores melhores, além de desenvolver a sensibilidade e a memória, tudo por meio do trabalho com os textos poéticos”, contou.

Christine informou que o projeto é dividido em blocos, e a cada nova edição é aberto para continuidade dos inscritos e para novos participantes. A segunda etapa teve início em 11 de fevereiro e término previsto para 11 de abril. “Dentre os autores abordados, estão Carlos Drummond de Andrade, Zélia Prado, Mário Quintana, Fernando Pessoa, entre outros autores brasileiros, mas aberto a autores de fora também. Fazemos essa troca de indicação de autores com eles, e juntos estudamos a história desse autor, a importância dele no contexto literário, e suas publicações”, detalhou.

As atividades são desenvolvidas no CCI Leste nas quartas-feiras, das 9h30 às 10h30; no CCI Oeste nas quintas-feiras, com o mesmo horário do Leste; e na região Norte às segundas-feiras, das 9h15 às 10h15.