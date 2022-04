Projeto escolar leva famílias a reviver patrimônio histórico cultural de Londrina

Evento promovido pelo Colégio Marista Londrina exibe “O Rei Leão” no Espaço Villa Rica

Um dia para conhecer a história de Londrina e reviver memórias de um grande sucesso da infância. O projeto “Sessão Marista Villa Rica” convida as famílias dos estudantes do 7o ano do Ensino Fundamental para assistir ao clássico “O Rei Leão”, no Espaço Villa Rica, antes Cine Vila Rica. Serão duas sessões durante o sábado, 30 de abril, em uma ação que alia a história local e a relação entre a comunidade e seu patrimônio histórico.

A ideia, de acordo com o professor de Geografia do Colégio Marista de Londrina, André Oliveira e Thiago Garcia, de Ensino Religioso, é que os estudantes conheçam o cinema de rua e possam reviver antigas memórias com os pais e avós, que com certeza passaram pelo espaço também. “Viver a nossa história e entender como era a cidade e os costumes nas décadas passadas é uma vivência muito rica. Por isso devemos preservar patrimônios históricos da cidade. Melhor ainda é ouvir as histórias de nossos familiares sobre momentos vividos ali”, explica.

A escolha do longa foi feita com base no sucesso do clássico. Lançada em 1994, a animação “O Rei Leão” foi vista, na época, por crianças que hoje são pais e podem viver a mesma experiência com seus filhos. O projeto do Colégio Marista faz parte do componente Conexão XXI, em que os estudantes do 7º ano dos Anos Finais estão trabalhando com as relações entre “Eu, o Outro e o Meio” na cidade de Londrina.

Luiza Lafuente Woellner dos Santos/Asimp