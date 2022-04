Projeto Londrina tem História reúne fotos e materiais sobre o cotidiano urbano

Iniciativa propõe a criação de um banco de fotografias, vídeos e relatos a partir de locais, objetos, intervenções e elementos de Londrina

O projeto “Londrina tem História: uma narrativa popular dos Artefatos Urbanos” surgiu com a proposta de utilizar o Instagram como uma ferramenta para publicar imagens e vídeos que retratem os inúmeros artefatos urbanos presentes em nossa cidade. E até o próximo domingo (10), todos podem contribuir com o projeto. Para isso, basta acessar o perfil no Instagram @londrinatemhistória, clicar no link da bio e selecionar a opção “Nos conte a sua história”.

O prazo limite para participação e envio das imagens dos artefatos urbanos encerra em 10 de abril de 2022. O Londrina tem História conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

O termo “artefato” foi usado para traduzir os elementos da cidade como: pontos, marcas, manchas, objetos, edificações, lugares, coisas que nos afetam e que nos remetem sentimentos . Um artefato urbano é um pequeno recorte da cidade sob o olhar de cada indivíduo.

Segundo a coordenadora de Comunicação do projeto, Giovanna Fernanda Montagnini, o “Londrina tem História” já vinha sendo pensado há algum tempo. “A abertura do edital do Promic foi a oportunidade perfeita porque, com esse patrocínio, a gente está conseguindo divulgar o projeto e ter um bom alcance. Estamos com um fluxo ótimo e as pessoas estão participando. O projeto só está com a qualidade que tem hoje por conta do Promic” destacou.

O projeto foi em busca de revelar as histórias singulares das construções, por meio das relações pessoais que cada pessoa vive no cotidiano urbano. A partir das imagens, imagina-se o sentimento de cada pessoa, e o que poderá gerar nas outras pessoas que interagem a partir de comentários e curtidas.

Montagnini ainda relatou que o projeto também tem a proposta de ser educacional. “Londrina tem o triste hábito de destruir sua história material e imaterial. Temos sentimentos de afeto pela cidade, mas vemos que isso acaba sendo facilmente apagado. Nosso projeto vem como nosso primeiro passo para a preservação material e imaterial da cidade”, frisou.

Nas etapas finais do projeto, será lançado um blog contendo um mapa afetivo da cidade. Esse site ficará disponível como acervo permanente junto com as fotografias, histórias e memórias de afetos populares; sendo um material voltado para a preservação e valorização do patrimônio material e imaterial de Londrina.

