Projeto “Lugar de Vivências” lança livro em PDF

O projeto “Lugar de Vivências” lançou, em formato on-line,o livro “Canto do Marl: narrativas de um lugar ocupado pela esperança estudantil e artística”. Agora disponível em PDF o conteúdo trata-se de um convite às pessoas que queiram refletir sobre os espaços públicos de Londrina. O material pode ser acessado na íntegra pelo site https://bit.ly/2Bngfnv.

O livro é fruto de uma pesquisa de doze meses e traz a história de um prédio construído no centro de Londrina. Os autores foram em busca de reconstruir as cenas ali vividas, carregadas de muitas vivências e esperança para retratar a importância do edifício que hoje é conhecido como espaço cultural “Canto do Marl- Movimento dos Artistas de Rua de Londrina”.

A obra também traz narrativas singulares que traduzem as mais diversas experiências vividas no edifício. Para isso foram entrevistados 14 personagens que por ali criaram histórias e aceitaram revisitar o espaço para contá-las.

Segundo uma das autoras do livro, Bruna Ester Gomes Yamashita, a obra é um trabalho coletivo que tem como objetivo divulgar e promover a educação patrimonial e a preservação da memória. “Buscamos compartilhar uma história antiga sobre um patrimônio da cidade e socializar a importância de políticas públicas que valorizem a cultura e a apropriação da cidade”, frisou.

Projeto- Lugar de vivências teve por finalidade a valorização do patrimônio material e imaterial de Londrina, por meio de uma ação de pesquisa em torno do prédio situado na Avenida Duque de Caxias, 3.241. Todo o material coletado foi base para a construção deste livro, além de um documentário, uma mostra cultural e curso de formação para professores.

O projeto “Lugar de vivências” conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

