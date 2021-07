Projeto Música na Biblioteca promove concerto nesta sexta-feira (9)

A Orquestra de Câmara Solistas de Londrina apresenta a obra Simple Symphony op.4 para Orquestra de Cordas, com transmissão via YouTube

Nesta sexta-feira (9), às 18h30, a Orquestra de Câmara Solistas de Londrina apresenta a obra Simple Symphony op.4 para Orquestra de Cordas, do compositor britânico Benjamin Britten (1913 – 1976), por meio do projeto Música na Biblioteca. O evento será realizado em ambiente virtual, no canal de YouTube da Biblioteca Municipal. Clique aqui para acessar.

O concerto tem direção artística e regência de Evgueni Ratchev e foi apresentado originalmente em 2019. O projeto Música na Biblioteca é organizado por uma parceria entre a Biblioteca Pública Municipal de Londrina e a Mostra de Música de Câmara, que conta com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) e organização da Artis Colegium.

A coordenadora de Atendimento, Programação e Extensão, da Secretaria Municipal de Cultura, Tatiane Batista dos Santos, disse que o formato virtual do evento permite alcançar um público diversificado. Segundo ela, a iniciativa é importante para continuar formando públicos e levar eventos de qualidade, entretenimento e lazer para quem está passando mais tempo em casa por conta da pandemia.

A Orquestra Solistas de Londrina contabiliza mais de 450 concertos realizados desde a sua fundação, além de participações em festivais de música, circuitos nacionais e estaduais, sete álbuns gravados e diversos prêmios nacionais. O grupo atua no cenário nacional erudito e desenvolve seus projetos com o objetivo de executar música de qualidade e, ao mesmo tempo, participar de um movimento que descentraliza o acesso à cultura para formar novos públicos.

É considerado um dos grupos camerísticos mais conceituados do país. Em seu repertório, amplo e original, constam grandes obras de compositores brasileiros e internacionais. O grupo também desenvolve um projeto inédito no Brasil de registro fonográfico de obras de compositores brasileiros, denominado Retratos Brasileiros.

