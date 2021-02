Projeto "Escambo Cênico"

O À Deriva Grupo de Teatro convida a todos a participarem da segunda temporada de seu projeto, o “Escambo Cênico”.

O Escambo Cênico é um projeto que tem como objetivo o intercâmbio cultural entre artistas da região do norte do Paraná e o público. Por conta da pandemia, o grupo realiza suas atividades de modo totalmente digital, ou seja, suas ações são voltadas para plataformas online de modo que público e artistas se encontrem em um local seguro para trocar suas vivências, trajetórias e se proporem a criações conjuntas.

Nessa segunda etapa, o À Deriva convida Flávio Magalhães (Maringá), Fábio Amorim (Rolândia), Carol Vaccari (Londrina) e Júlia Mansur (Londrina) para participarem realizando oficinas, lives, jogos online, entre outras atividades! Essas atividades serão realizadas dentro de uma narrativa ficcional em formato de jogo.

Majoritariamente, as ações são pensadas para o Instagram. Este projeto conta, desde sua primeira temporada, com o Programa de Incentivo à Cultura (PROMIC) para sua realização.

O grupo teatral é residente da cidade de Londrina e teve sua criação em 2018. Conta com cinco integrantes, sendo elus: Bruno Prado, Guilherme Gomes, Maria Clara Villela, Mariana Chinchila e Nathan Stuchi. E, especialmente para este projeto, conta com a participação especial de Bruno Marconato e Susan Fukushima para o marketing digital, criação das artes e edição dos vídeos.

Quer ficar por dentro das próximas ações e atividades do Escambo Cênico? Então siga as redes sociais do grupo:

Instagram: @aderiva.teatro

YouTube: À Deriva Grupo de Teatro

A segunda temporada do Escambo Cênico começou no último dia 26 e vai até a segunda quinzena de março.