Projeto Rolé seleciona artistas e grupos de palhaçaria

A terceira edição do Rolé acontecerá de 12 a 21 de novembro de 2021, em formato presencial

O projeto da linguagem da palhaçaria “Rolé”, que surgiu em 2018 com o objetivo de provocar o intercâmbio entre grupos artísticos do país com o público e artistas da cidade de Londrina, está selecionando artistas e grupos de palhaçaria para a edição de 2021. As inscrições vão até o dia 20 de agosto e devem ser feitas pelo formulário disponível no site https://bityli.com/5VOyu.

Podem se inscrever pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural, bem como Microempreendedor Individual (MEI), desde que se trate de um solo. Os que tiverem dificuldades em preencher o formulário podem entrar em contato com a organização, por meio do e-mail contato@triole.com.br e WhatsApp (43) 98808-8931. Todas as informações estão disponíveis no site (clique aqui).

A terceira edição do Rolé acontecerá de 12 a 21 de novembro de 2021 em formato presencial. Esta edição vai selecionar artistas ou grupos nacionais que desenvolvam, em seus trabalhos, a linguagem da palhaçaria e que apresentem propostas de espetáculo com classificação livre e uma oficina formativa. A iniciativa tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Em linhas de seleção diferentes, também serão selecionados espetáculos de palhaçaria de artistas ou grupos de Londrina e região. Em virtude da dinâmica deste encontro e das restrições decorrentes da pandemia, terão prioridade na seleção propostas em espaços abertos e espetáculos de rua, ou mesmo que possam ser adaptados para apresentação neste formato/espaço.

A organização do evento esclarece o envio da proposta/inscrição não garante a participação no projeto. O resultado será divulgado até 3 de setembro de 2021 no site do Triolé (http://triole.com.br), assim como nas suas redes sociais. Além disso, durante o processo seletivo, a curadoria poderá entrar em contato com proponentes para averiguação de informações necessárias.

Nas edições anteriores, o projeto contou com a participação de grupos de Fortaleza, Macaé, Manaus, Tatuí, Santo André, Rio de Janeiro, Campinas e São Paulo, além de grupos de Londrina. As atividades do Rolé são sempre em espaços públicos e descentralizados, buscando a democratização do acesso a atividades culturais por meio da “contribuição no chapéu”.

Linhas

Na Linha Nacional serão selecionados quatro espetáculos. Para cada selecionado, serão contratadas duas apresentações de espetáculo e uma oficina formativa na linguagem de palhaçaria/circo com carga horária de 8 horas, de artistas e grupos residentes fora de Londrina.

O cachê é de R$ 6.000,00, compreendendo as apresentações, oficina, traslado até e retorno de Londrina das pessoas e dos materiais necessários, bem como encargos de direitos autorais (ECAD, Sbat, etc.), tributários, trabalhistas, fiscais, etc.

A organização do Rolé garantirá a artistas e grupos selecionados o traslado local, hospedagem e alimentação (café da manhã, almoço e janta) para, no máximo, três pessoas de cada trabalho (artistas e equipe).

Na Linha Regional serão selecionados quatro trabalhos/espetáculos. Para cada selecionado, será contratada uma apresentação de espetáculo e um encontro de intercâmbio com os grupos nacionais. O cachê é de R$ 1.500,00, compreendendo a apresentação, traslado até e retorno de Londrina das pessoas e dos materiais necessários, bem como encargos de direitos autorais (ECAD, Sbat, etc.), tributários, trabalhistas, fiscais, etc.

NCPML