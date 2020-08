Projeto Usina Convida conta com mais um encontro

Na ocasião irá ao ar um podcast no formato de contação de histórias, com foco no universo do realismo fantástico

A Usina Cultural irá disponibilizar, neste sábado (1), às 18h30, mais um podcast do projeto Usina Convida. Nesta oportunidade, o encontro será apresentado no formato de contação de histórias, por Mariana Chinchila e José Paulo Brisola, integrantes do grupo “Nós de Teatro”. O episódio poderá ser acessado através do SoundCloud oficial da Usina, clicando aqui.

O objetivo do podcast é permear o universo do realismo fantástico, se baseando na peça teatral, “Deserto da Memória”, concebida em 2019 pelos próprios apresentadores do programa. “Este espetáculo tem influência do escritor russo, Fiódor Dostoiévski. A proposta é mesclar histórias, a partir de um enredo cronológico não linear, focando em governos autoritários e na política da América Latina. O episódio traz um universo onírico, fantástico, que não se situa na realidade”, disse a produtora administrativa da Usina Cultural, Nathália Diovana.

Ainda de acordo com a produtora do espaço, o encontro será direcionado para todas as idades e públicos, porém se trata de um tema conceitual e requer um pouco mais de atenção. “É o nosso primeiro podcast que irá abordar um assunto relacionado ao realismo fantástico. Este estilo surgiu na América Latina. Queremos divulgar a relevância desta linguagem artística, tanto na literatura quanto nas artes cênicas. O mundo está engolido pela arte europeia, por isso a importância de resgatar a cultura latina. Além disso é um convite para assistir ao espetáculo teatral, Deserto da Memória, que também é muito interessante. Será um episódio em que as pessoas poderão consumir política, sem um caráter muito maçante”, afirmou.

Usina Convida

O projeto corresponde à segunda etapa de programação de quarentena da Usina Cultural. Por meio de lives e podcasts, a iniciativa pretende disseminar arte ao público, em tempos difíceis de pandemia e isolamento social. Novos conteúdos serão disponibilizados durante todos os sábados, até 15 de agosto, nas plataformas digitais do espaço (Facebook, Instagram, SoundCloud e YouTube).

A Usina Cultural possui patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).