PUCPR Londrina abre vagas para o Coral Universitário

Inscrições estão abertas para toda a comunidade; ensaios acontecem por teleconferência

A Pontifícia Universidade Católica (PUCPR) Campus Londrina abriu vagas para novas vozes no seu Coral Universitário. Coordenado pelo Departamento de Identidade da Universidade, o projeto tem regência do maestro José Mário Tomal, diretor artístico do Festival Unicanto, um dos eventos mais importantes da cena coralista nacional e internacional.

No período de isolamento social, os ensaios acontecem por teleconferência todas as segundas-feiras, entre às 17h e 18h. Para participar não é necessária experiência prévia e não há restrição de idade. É necessário ter acesso ao computador e à internet.

O Coral da PUCPR Campus Londrina realiza diversas apresentações durante o ano, sendo uma das principais atrações das solenidades e eventos da Universidade.

Participação gratuita e sem pré-requisito (É necessário ter acesso ao computador e à internet) - Informações pelo e-mail marcos.tonassi@pucpr.br

Asimp/PUC