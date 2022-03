“Quarta-Show” ganha especial em homenagem ao Dia do Circo 

O “Quarta Show”, que será exibido ao vivo, nesta quarta-feira (30/3), a partir das 20h, será especial pelo Dia do Circo, comemorado em 27 de março. O apresentador Rogério Chiaravalli vai receber no estúdio da TV Aparecida profissionais do Circo Show, grupo formado há 13 anos por Juliano Vargas, diretor e mágico.

Juliano, que estará no palco do programa, vai falar sobre o tema e fazer uma apresentação. Sua trajetória artística é toda voltada para o circo. Ele cresceu nesse universo e foi expandir seus talentos em outras companhias durante 15 anos, até decidir colocar todo o seu conhecimento no grupo Circo Show. Sua ideia era trabalhar com projetos sociais e o artista sempre teve em sua gestão as portas abertas para profissionais das mais diversas vertentes artísticas, abrindo espaço junto ao circo tradicional e o circo contemporâneo, profissionais de educação física, do teatro e da dança com uma equipe multidisciplinar.

Mais atrações

Além de Juliano Vargas, outros dois artistas do Circo Show mostrarão seus talentos no “Quarta Show”, como a acrobata Ale Fleury. Formada em educação física, ela já fez temporadas como artista circense por vários países como Peru, Alemanha, Suécia, Dubai, China e Finlândia. No Brasil já trabalhou no “Circo dos Sonhos” e “Circo Spacial” e dedica-se à arte circense desde 2008.

Participa também o equilibrista Matheus Davi, artista circense profissional há oito anos, formado pela Spasso Escola de Circo de Belo Horizonte (MG). Entre as suas principais modalidades estão a acrobacia aérea, a acrobacia de solo, trampolim e saltos ornamentais. Matheus possui experiência em eventos corporativos e já se apresentou em espetáculos por diversos países como Suécia, Bélgica, Peru, China, Dubai e Finlândia.

Vera Jardim/Asimp