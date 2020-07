"Concerto de Paris" celebra edição histórica pós pandemia e será exibido ao vivo pelo Film & Arts

O Film & Arts transmite com exclusividade para a América Latina o encontro artístico em comemoração ao famoso "Dia da Bastilha" amanhã, 14 de julho, às 16h, diretamente do Champ do Mars, em Paris

O Film&Arts celebra, pelo segundo ano consecutivo, e em seu 131º aniversário histórico, o tradicional "Concerto de Paris" que todos os anos comemora o Dia da Bastilha desde 14 de julho de 1789. Desta vez, o povo parisiense celebrará a data ao pé da Torre Eiffel, participando de um mega concerto repleto de estrelas da música que terminará com a tradicional queima de fogos de artifício. A exibição será feita nesta terça-feira (14) às 16h, com reprise no domingo (19) às 17h30.

Dirigida por Eun Sun Kim e acompanhada pelo Coro da Radio France, a orquestra convidará milhares de pessoas a experimentarem grandes árias e peças de concertos famosos na companhia de solistas de prestígio como: Sol Gabetta, Lisa Batiashvili, Fatma Said, Ludovic Tézier, Sonya Yoncheva, Kathia Buniatishvili, Lucienne Renaudin-Vary e Benjamin Bernheim.

O Concerto de Paris será o primeiro grande espetáculo de música clássica europeia a ser realizado após vários meses de isolamento social. Será também o primeiro concerto do Coro da Radio France desde março.

Um concerto de longa história

A Torre Eiffel está intimamente ligada, desde sua construção, aos fogos de artifício, não apenas como espectadora, mas também como protagonista do espetáculo.

O primeiro evento realizado na torre foi em 14 de julho de 1888, quando sua construção ainda não havia sido concluída. Em 17 de junho de 1989, o Conselho da Cidade de Paris organizou uma homenagem aos 100 anos de história ao redor da Torre. Cantores, dançarinos e acrobatas, cercados por jogos de luz multicoloridos, participaram de um evento mágico de uma hora.

Dez anos depois, na noite de 31 de dezembro de 1999, a Torre Eiffel recebe o ano 2000 com um espetáculo mágico, autêntico, com dança de fogo e luz, que foi transmitido por 250 canais de televisão ao redor do mundo.

Em 2009, foi comemorado o 120º aniversário da Torre. Precedido por um concerto de Johnny Hallyday no Campo de Marte, foi um espetáculo de magia, fogo e, pela primeira vez, impressionantes projeções de vídeo, que inundaram o céu parisiense. A Torre chegou ao ponto de dançar em seus pilares e se voltar para o ritmo da música, para o delírio das mais de 700 mil pessoas reunidas no Campo de Marte.

Desde então, a pirotecnia tem mais espaço a cada ano com criatividade para oferecer ao público um espetáculo mágico e surpreendente, dos jardins do Trocadéro ou da própria Torre, aproveitando ao máximo sua estrutura, dos pilares ao topo.

O Film & Arts está disponível no 116 e 516 da SKY; 148 e 648 da Claro TV e NET.