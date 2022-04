"Luar do Sertão" comemora primeiro aniversário com muita música raiz

Nesta terça-feira (5/4), às 19h30, a produção do "Luar do Sertão" vai festejar um ano na TV Aparecida. E para marcar essa passagem, o convidado é um artista que tem todos os quesitos da proposta da atração. É cantor, poeta, artista plástico e compositor Paulinho Pedra Azul.

No bate-papo com Padre Paulinho, o artista vai falar de sua trajetória e cantar algumas canções, como "O Pedido", "Precisamos de Amores", "Ave Cantadeira" e "Jardim da Fantasia".

Sobre o convidado:

Natural da cidade de Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, Paulinho Pedra Azul iniciou a carreira artística quando tinha por volta dos 13 anos, primeiro com artes plásticas e depois com música. A partir dos anos 1960, ele concorreu em festivais regionais de música e poesia, além de fazer shows em cidades do interior mineiro. Aos 19 anos, Paulinho mudou para São Paulo, onde gravou seus três primeiros discos. O som de Paulinho Pedra Azul varia do romântico à MPB, influenciado pelo Clube da Esquina e algumas composições de chorinho.

Ao todo, são 21 discos gravados, a maioria deles independentes, tendo vendido cerca de 500 mil exemplares de toda sua obra. Também é autor de 200 telas a óleo e 15 livros. Sua música mais conhecida é "Jardim da Fantasia", popularmente conhecida como "Bem-te-vi".

Vera Jardim/Asimp