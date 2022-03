"Luar do Sertão" destaca Consuelo de Paula, compositora de grandes sucessos

No "Luar do Sertão" desta terça-feira (22/3), às 19h30, Padre Paulinho receberá a cantora, compositora, poeta, diretora artística e produtora musical, Consuelo de Paula. A artista tem várias de suas canções gravadas por grandes intérpretes, como Maria Bethânia. No programa da TV Aparecida, ela vai contar sua trajetória na música e cantar alguns de seus sucessos, como "Remando Contra a Maré", "Riacho de Areia", "Rainha, Água Doce no Mar".

O programa também terá no quadro "Assuntando a Viola", o músico Lucas Tornezze. Ele vai falar um pouco da sua história na música e mostrar suas violas caipiras.

E no quadro Poema, Padre Paulinho vai recitar "Soneto da Fidelidade", de Vinícius de Moraes.

Sobre a convidada:

Mineira de Pratápolis, Consuelo de Paula possui músicas gravadas por grandes cantoras como Maria Bethânia e Alaíde Costa. A artista já se apresentou no Gran Rex, em Buenos Aires, foi destaque na capa do Guia Brazilian Music (Japão), que elegeu os 100 melhores discos da música brasileira. Entre os projetos que participou estão: Projeto Pixinguinha (Funarte); Elas em Cena, com Cátia de França e Déa Trancoso; Canta Inezita (show e CD), e o livro Retratos da Música Brasileira. Sua discografia teve início com a trilogia Samba, Seresta e Baião (1988), Tambor e Flor (2002) e Dança das Rosas (2004), da qual foi lançada a coletânea Patchworck, no Japão. Em 2011, Consuelo lançou o DVD Negra, seguido pelos CDs: Casa (2012), O Tempo e O Branco (2015), Maryákoré (2019) e Beira de Folha (2020, em parceria com o violeiro João Arruda). Consuelo também lançou o livro A Poesia dos Descuidos, com cartões de arte de Lúcia Arrais Morales.

