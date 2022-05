"Luar do Sertão" recebe cantadores da cidade de Embu das Artes

Os convidados do "Luar do Sertão" desta terça-feira (3/5), às 19h30, são Élcio Dias e Amorim. Cantadores de Embu das Artes (SP), conhecida cidade de violeiros e de grande pluralidade cultural, os artistas conversarão com o apresentador, padre Paulinho, sobre trajetória profissional e as influências do repertório da dupla, que são clássicos da música caipira e ritmos da cultura popular, como a congada, o pagode, a Folia de Reis e músicas juninas.

Em 2021, Élcio Dias e Amorim lançaram um projeto musical fazendo uma releitura de vários clássicos da dupla Pena Branca & Xavantinho. O álbum tem 16 músicas, entre elas "O Cio da Terra", "Vaca Estrela e Boi Fubá", "Cuitelinho" e "Calix Bento".

Ambos os cantadores trabalham na área de educação, sendo Amorim professor de matemática e Élcio professor de artes. Os dois se conheceram no trabalho, descobriram que tinha a mesma vivência e pensamento, e resolveram formar a dupla, unindo a paixão que tem em comum pela música caipira.

No quadro Poesia do programa "Luar do Sertão", Élcio vai declamar "Triste Berrante", de Adauto Santos.

E no quadro Assuntando a Viola, Amorim narrará sua trajetória com a viola, que começou com a Folia de Reis de sua família, que é da Bahia, e também influenciada pelo ritmo do cururu (desafio em trovas ao som de violas caipiras, que nasceu como canto religioso, marcado pela batida de pé).

