"O Filho do Homem" é o filme desta sexta-feira na TV Aparecida

Dando seguimento à programação de filmes da Semana Santa, a TV Aparecida exibe na sessão Tela de Sexta desta sexta-feira (8/4), às 21h30, o longa-metragem "O Filho do Homem".

Com direção de Alexandre Machafer, a produção nacional tem em seu elenco atores como Allan Ralph, Ingrid Conte, Silvio Matos e Augusto Garcia.

Em "O Filho do Homem", Maria recebe a visita do anjo Gabriel, que traz a mensagem de sua gravidez por meio do Espírito Santo. Mesmo relutante, José casa-se com ela e assume a criança. Em um humilde estábulo de Belém, nasce Jesus, que depois passa uma parte da sua vida pregando, até ser perseguido pelas autoridades que dominam a Judéia e condenado à cruz.

A classificação é 14 anos.

Vera Jardins/Asimp