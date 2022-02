"Sábado com Maria" abre espaço para o talento da cantora Eliana Ribeiro

Padre Antonio Maria e Dani Espíndola comandam mais uma edição do "Sábado com Maria", na TV Aparecida. Neste sábado (19/2), excepcionalmente às 15h30, devido à programação da Romaria do Terço dos Homens, a convidada é uma cantora que direciona sua vocação na missão evangelizadora: Eliana Ribeiro.

Além de cantar seus sucessos, a artista vai contar um pouco de sua trajetória na música católica. Nascida em Vitória (ES), Eliana teve seu contato com Deus em 1993, num encontro de jovens na sua cidade com a presença do padre Léo. A descoberta da sua vocação foi em um encontro do Congresso Nacional da Renovação Carismática Católica, no ano de 1997, em Aparecida (SP). Na sequência, em 1998, a cantora iniciou o caminho vocacional para a comunidade católica Canção Nova. Seu primeiro álbum, "Tempo de Colheita", foi lançado em 2022. Em 2005, a capixaba gravou o seu primeiro trabalho em espanhol, um CD de salmos, intitulado "Al Maestro Del Canto", acompanhado pela versão em português, "Ao Mestre do Canto - Salmos". Depois vieram outros álbuns, como "Espera no Senhor", gravado em estúdio no Brasil e com cinco faixas ao vivo em Portugal. Em 2016, Eliana entrou para a Agência Lancee Digital intensificando sua missão evangelizadora através de shows e da internet.

Atualmente, com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Eliana Ribeiro fortalece sua missão evangelizadora oferecendo ao público conteúdos formativos, devocionais, oracionais e musicais. Na estrada, através dos shows, retiros, conferências e palestras, a missionária cativa um público sedento da Palavra de Deus e assim contribui fortemente com a ação da Igreja.

Vera Jardim/Asimp