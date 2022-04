"Sábado com Maria" destaca os grandes sucessos do Roupa Nova

Padre Antonio Maria e Dani Espíndola estarão no palco da TV Aparecida para comandar uma tarde agradável ao som das canções do Roupa Nova. Neste sábado (30/4), às 15h, a icônica banda terá alguns de seus muitos sucessos interpretados pelo cantor André Luís, que foi um dos finalistas do "Canta Comigo", da Rede Record, em 2021.

O Roupa Nova, que faz sucesso há 42 anos, tem mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novelas. A banda tem uma trajetória aplaudida de pé, em shows sempre lotados e considerados um dos melhores grupos do Brasil. Cleberson, Feghali, Kiko, Nando, Paulinho (in memorian) e Serginho são os nomes da formação inicial. Entre as canções mais famosas do grupo estão "Whisky a Go-Go", "Dona", "Volta pra Mim", "Anjo", "Seguindo no Trem Azul", "A Viagem", entre muitas outras.

Neste "Sábado com Maria" tão especial, André Luís também vai falar de sua trajetória profissional, que iniciou em 1992, com a dupla de MPB "Eliton & André". Mas o reconhecimento profissional de André Luís veio mesmo em 1996, com a conquista do 1º lugar no Festival Canta Rio Sul, realizado pela afiliada da Rede Globo. Em 1998, a dupla lançou o primeiro CD, "O Sonhador" e foi backing vocal, além de abrir shows de grandes nomes da MPB, como Moraes Moreira e Gilberto Gil. Já com a Banda Enfoco, André Luís fez shows por todo Brasil e no exterior, com um repertório de pop rock, rock anos 80 e tributos a Tim Maia. Depois, o artista ingressou no grupo Ministério do Samba, com repertório de sambas de raiz.

André também é parte da Ala de Compositores e das Alas Musicais das escolas de samba paulistanas Unidos do Peruche e Mocidade Unida da Mooca. Em 2016, o cantor se juntou à formação do grupo A Bannda, com repertório de música pop dançante.

E em 2021, o cantor participou do programa "Canta Comigo", da TV Record, conquistando o 3º lugar.

Vera Jardim/Asimp