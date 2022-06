"Sábado com Maria" ganha plateia e comemora em ritmo de samba com o grupo Katinguelê

O "Sábado com Maria" entra no clima do samba, um dos ritmos mais tradicionais da cultura brasileira. E mais: a partir deste sábado (4/6), às 15h, o programa, ao vivo, contará com a participação do público também na plateia para animar ainda mais o auditório da TV Aparecida.

Padre Antonio Maria e Dani Espíndola receberão no palco da produção desta semana o Grupo Katinguelê, que surgiu no cenário musical em 1983, na Zona Sul de São Paulo. Em conversa com os apresentadores, os integrantes vão cantar e falar sobre a trajetória da banda, cujo nome foi inspirado na música Roda de Samba da Bahia, disco Divina Luz, do Grupo Fundo de Quintal, referência para todos os artistas do Katinguelê.

As músicas do grupo embalaram muitas histórias de amor. O vasto repertório inclui hits como "Pra Gente Matar a Saudade", "No Compasso do Criador", "Ainda Resta uma Bagagem", "Recado a Minha Amada" e "Mundo dos Sonhos".

Juntos desde a primeira formação, Udi, Téo e Mário viveram muitas histórias, nunca perderam a fé e sempre seguiram unidos para que o Katinguelê conquistasse ainda mais o respeito do público. Em 2017, um novo participante integrou a banda: Taliatti, cantor, compositor e instrumentista. Desde então o Katinguelê vem apostando e gravando novas composições, como "Segue o Baile", "Mozão" e "Volta pra Casa", disponíveis em todas as plataformas digitais com números relevantes.

E no programa os artistas falarão ainda de seu próximo projeto: o grupo está preparando um trabalho acústico, que vai reunir em seu repertório mais de 100 músicas. Entre elas, regravações de grandes sucessos do grupo e de grandes amigos.

Vera Jardim/Asimp