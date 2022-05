"Sábado com Maria" mostra o trabalho da Banda Ir ao Povo

O "Sábado com Maria" deste sábado (7/5), às 15h, recebe um grupo muito especial, que usa a música em prol da solidariedade e evangelização. É o "Ir ao Povo", cujas apresentações são ecléticas, versáteis e com um repertório de mais de 500 canções.

No palco da TV Aparecida, Padre Antonio Maria e Dani Espíndola receberão os integrantes da banda, criada pelo Padre Zezinho, que são: Beto, Betinho, Tiago e Ana Clara. Além de cantar alguns de seus sucessos, eles vão bater um papo com os apresentadores sobre a trajetória e o trabalho do grupo.

O "Ir ao Povo" canta as angústias do povo, seus sonhos e suas dores, mas também as suas esperanças e fé. Talentosos, simpáticos e dedicados às pastorais desde adolescentes, os integrantes do grupo resolveram colocar, a serviço da música e da evangelização, sua experiência de catequistas e líderes de paróquias da periferia, onde se vê a dor bem mais de perto. Eles sabem que cantar para evangelizar é criar um novo pensamento social. É um serviço que, como cantores, prestam as dioceses que procuram artistas do povo, que ensinem solidariedade, justiça e paz, privilegiando a doutrina social da Igreja.

Algumas das músicas do repertório do "Ir ao Povo" são "Vamos pra Missão", "Feliz o Lar", "Se Eu Soubesse Ouvir o Vento", "Há Mil Pobres lá Fora" e "No Coração dos Pais".

Vera Jardim/Asimp