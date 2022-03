"Sábado com Maria" recebe dois grandes artistas da música católica

Padre Antonio Maria e Dani Espíndola comandam mais um encontro com grandes talentos, ao vivo, na TV Aparecida. O "Sábado com Maria", que vai ao ar neste sábado (19/3), às 15h, recebe dois importantes representantes da música católica: Suely Façanha, uma das mais belas vozes do segmento, e Gil Monteiro, cantor e compositor, considerado um dos grandes talentos da nova geração da música cristã brasileira.

Suely Façanha, que vai cantar e falar de sua história no programa, descobriu sua vocação para a música em 1985, em sua paróquia em Fortaleza. Em 1991 ingressou na comunidade católica Shalom e iniciou sua caminhada missionária, dedicando sua vida a serviço da Igreja e da evangelização. Sua carreira solo começou em 1997, com o lançamento do CD "Seu Nome é Amor" e shows por todo o Brasil. Hoje, Suely é consagrada na Comunidade de Vida, casada e mãe de três filhos. São mais de 10 álbuns lançados e sucessos como "Se Quiseres", "Salmo 140", "Toque de Amor", "És o Sentido", entre outras.

Gil Monteiro, que também mostrará sua música e trajetória, é paranaense e descobriu sua vocação para a música aos 10 anos. Foi membro do ministério Adoração e Vida, onde sua composição "O Céu se abre" se tornou um dos maiores sucessos do grupo. Gil ficou três anos no ministério e em 2008 iniciou carreira solo. Já são três álbuns lançados: "Amanheceu", "Respirar" e "Lado A Lado E”. Entre seus sucessos estão "Se eu Louvar", "Fogo do Céu", "Crer e confiar" e "Vivo pela Fé". O cantor fez shows e missões pelo Brasil e exterior, em lugares como Londres, Montevidéu e diversas cidades dos Estados Unidos.

Vera Jardim/Asimp