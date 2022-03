Recital de Piano com Cristian Budu abre a XI Mostra de Música de Câmara

A temporada 2022 da XI Mostra de Música de Câmara, denominada "Diálogos: a Música do Brasil e do Mundo", será aberta nesta quinta-feira (24), às 20h30, no Espaço Villa Rica (Rua Piauí, 211), em Londrina, com um recital de piano com o premiadíssimo pianista Cristian Budu.

No programa, três grandes obras do repertório pianístico: de Villa-Lobos, Impressões Seresteiras & Festa no Sertão; de Beethoven, Sonata op. 53 "Waldstein"; e de Chopin, 24 Prelúdios, op. 28. Os ingressos custam R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia-entrada) e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Cristian Budu já se apresentou em edições anteriores da Mostra de Música de Câmara e da Série Palcos Musicais. Consagrado entre os grandes nomes na nova geração da música clássica, Budu integra, junto com Nelson Freire, a ultra seleta lista “Top 50 Greatest Chopin Recordings” da revista Gramophone, que reúne apenas 50 das mais antológicas interpretações de Chopin da história. A Gramophone é uma das mais importantes publicações dedicadas a música clássica internacional.

Budu coleciona prêmios: é vencedor do Concurso Internacional Clara Haskil (2013), ganhou também prêmios como Instrumentista do Ano (2017) da APCA, Melhor Concerto do Ano (2016) no Guia da Folha, e na Gramophone entrou para as seletas listas: "Top10 Recent Beethoven Recordings” e "Top 10 Chopin Recordings”, ao lado de artistas como Martha Argerich, Arthur Rubinstein, Maria João Pires, Dinu Lipatti e Murray Perahia.

Masterclass

Um dia antes do recital, na quarta-feira (23), Cristian Budu vai ministrar uma aula especial na Sala Londrina, do Espaço Villa Rica, dentro da programação da XI Mostra de Música de Câmara. Os interessados podem participar como alunos ativos ou ouvintes. O evento é aberto para o público em geral. O repertório para alunos ativos é livre. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/masterclass-piano-com-cristian.

Sobre o programa

O pianista abre com Ciclo Brasileiro, W374 (Impressões seresteiras, Festa no sertão), uma obra de Villa-Lobos, que fez um profundo estudo da música folclórica nativa, assimilando um estilo musical eclético. A inesgotável imaginação de ‘Villa’ para uma boa melodia, uma rica textura ou um perfil rítmico estimulante se materializam nesta obra de abertura.

Entre as obras de L. V. Beethoven as sonatas para piano têm o mesmo grau de importância que as sinfonias. A sua elevada exigência técnica marca um novo patamar em sua carreira: os destinatários das suas sonatas já tinham deixado de ser os “conhecedores” (os amadores de bom nível), mas mesmo boa parte dos “profissionais” foi incapaz de executar rigorosamente a temível Sonata n.º 21.

Fechando a noite, Budu interpreta os Prelúdios op.28, de Chopin, um conjunto de 24 peças curtas, escritas para piano, uma em cada tonalidade. Embora o termo prelúdio geralmente signifique uma peça introdutória, os Prelúdios de Chopin destacam-se isoladamente. Com conteúdos apaixonados e dolorosos, os prelúdios permanecem como um testemunho quase confidencial da alma sensível e atormentada do compositor.

Mostra de Música de Câmara

Criada em 2011, a Mostra de Música de Câmara vai realizar 16 concertos neste ano, em diversos espaços da cidade, além de apresentações em escolas, palestras, workshops e cursos on-line. A XI Mostra de Música de Câmara é organizada pela Artis Colegium Associação Cultural e tem direção artística do violinista Evgueni Ratchev e coordenação geral de Irina Ratcheva. Conta com o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC) e Unimed Londrina. E tem o apoio do Espaço Villa Rica, Folha de Londrina, CBN Londrina, UEL FM, Crillon Palace Hotel e Bibliotecas Públicas Municipais de Londrina.

Recital de Piano com Cristian Budu

XI Mostra de Música de Câmara

No programa obras de Beethoven, Chopin e Villa-Lobos

Quando: 24/03/22 (quinta-feira)

Horário: 20h30

Onde: Espaço Villa Rica (Rua Piauí, 211)

Ingressos: R$20 e R$10 (meia-entrada)

sympla (https://www.sympla.com.br)

Masterclass Piano com Cristian Budu

Quando: 23/03/22 (quarta-feira)

Horário: das 14h às 18h30

Onde: Sala Londrina - Espaço Villa Rica (R. Piauí, 211)

Inscrições: gratuitas - (https://www.sympla.com.br) com entrega de certificados de participação para os inscritos

Emilia Miyazaki/Asimp