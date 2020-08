Recital itinerante de piano é atração no Dia dos Pais em Londrina

Pianista Antonella Franco volta a se apresentar sobre o caminhão-plataforma, levando música de boa qualidade para os londrinenses

O projeto Piano em Foco Itinerante, com a musicista Antonella Franco, estará de volta neste domingo (9), Dia dos Pais, percorrendo ruas de Londrina e proporcionando momentos de emoção e alegria aos moradores da cidade. Em cima de um caminhão-plataforma, a pianista vai apresentar uma seleção de músicas especialmente escolhidas para homenagear os pais londrinenses.

“O repertório será predominantemente com músicas brasileiras, aonde o piano consiga ser mais recitativo. Teremos choro, valsa e outras conhecidas do repertório brasileiro”, conta Antonella Franco.

O evento é promovido pela Triunfo Econorte e apoio da CMTU. O recital itinerante terá início das 9h30, com o caminhão-plataforma partindo da Rua Ibiporã, esquina com a Avenida JK, e seguindo até a Rua Rebouças, percorrendo as ruas da região dos bairros Campo Belo e Dom Bosco (próximos a Av. Maringá).

Em seguida, o comboio segue pela Av. Arthur Thomas, passando pelos Jardins Tókio e Universitário e encerrando a apresentação, por volta das 13h, na Av. Faria Lima, equina com a Rua Flor da Primavera, próximo à Colina Verde.

“A proposta é levar um pouco de alento, paz, alegria e homenagear o Dia dos Pais, assim como fizemos em maio, no Dia das Mães, quando tivemos um retorno muito bonito da população. A comunidade toda se sensibilizou com a apresentação, foi muito especial, e queremos repetir a dose neste Dia dos Pais”, explica Antonella Franco.

Piano em Foco

Formada em Música pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), Antonella Franco já participou de importantes festivais pelo mundo. É diretora musical do Mariage Coral e Orquestra e fundadora do Projeto Piano em Foco.

Itinerário

Saída: 9h da Rua Ibiporã, esquina com a JK; Rua Rebouças; Rua Tomazina; Rua Ponta Grossa; Rua Fernando de Noronha; Av. Maringá; Rua Astorga; Av. Voluntários da Pátria; Rua Foz do Iguaçu; Rua Deputado Fernando Ferrari; Av. Nilson Ribas; Rua Rangel Pestana; Rua Bauru.

Rua Bauru; Rua Deputado Fernando Ferrari; Rua Araçatuba; Rua Carlos Augusto Aldenuci; Rua Sorocaba; Av. Arthur Thomas; Rua Benjamin Franklin; Rua Denis Papin; Rua Waldomiro Fernandes; Rua João Borges; Rua Acilino Augusto do Nascimento; Rotatória da Castelo Branco; Av. Aniceto Spiga; Rotatória da Faria Lima; Av. Faria Lima; Rua Flor da Primavera.