Renato Forin Jr. lança novo livro em Belém 

Dramaturgo de Londrina, contemplado no Prêmio Literário da Fundação Cultural do Pará, é o único representante da Região Sul no evento

Nesta quinta-feira (14), o jornalista e escritor Renato Forin Jr. chega pela primeira vez a Belém para uma ocasião especial: o lançamento do livro “OVO”, contemplado na categoria “Dramaturgia” do Prêmio Literário da Fundação Cultural do Pará, o mais tradicional daquele Estado e aberto a autores de todo o Brasil. A publicação da obra integra a premiação, que foi atribuído ao escritor em 2017. O livro agora começa a circular, com lançamento a ser realizado em Londrina em breve. O impresso também será distribuído em instituições ligadas à educação e à cultura do Pará. A cerimônia acontece no Teatro Margarida Schiwazappa a partir das 17 horas

O evento reúne escritores premiados em diferentes categorias e oriundos do Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Brasília. Forin Jr. é o único representante do Sul. “O que mais me encanta neste Prêmio é pensar o encontro de mundos e contextos que a literatura consegue promover. A possibilidade de que um autor do interior do Paraná troque reflexões com leitores paraenses e, mesmo em contextos tão diferentes, reconhecerem-se na fragilidade humana, que o livro tematiza, e na vastidão da língua portuguesa”, explica o escritor. Renato também está curioso com a recepção literária desta dramaturgia que, no palco, a partir de montagem do Agon Teatro, realizou apresentações em Londrina e em festivais, como Porto Alegre em Cena, FILTE-Salvador e Cena Contemporânea de Brasília.

“É uma dramaturgia que apresenta subversões formais, como a fragmentação, o metateatro e a releitura de mitos, mas não deixa de se comunicar com o leitor por meio de elementos poéticos e de traços arquetípicos”, salienta. “OVO” conta a história de Édipo e Electra, irmãos que passaram a juventude no campo e que se reencontram na cidade em um momento decisivo: a morte da mãe. Por meio de lembranças e pressentimentos, os personagens refletem sobre a fragilidade dos afetos diante da passagem do tempo, o desaparecimento de quem se ama e a ausência de respostas para quase tudo o que realmente importa. Os amores e ressentimentos da infância vêm à tona em um embate entre os dois mitos gregos, atualizados com uma humanidade cotidiana.

Para a Coordenadora de Promoção Editorial Neila Garcês, o lançamento é um momento muito esperado pela Fundação Cultural do Pará. “É especial também porque aproxima o poder público daquele que é o anseio da sociedade – incentivar, promover e garantir o acesso aos bens que constituem a nossa identidade, o sujeito vivo que somos todos nós. E a literatura cumpre este papel de forma primorosa, porque manifesta em cada linha, de cada livro escrito e agora em fase de lançamento, a verdadeira natureza do existir – em forma de texto primeiro, mas em forma também de contato, de troca e de muitas verdades e descobertas”, ressalta. Ela acrescenta que a publicação envolveu uma equipe numerosa de profissionais do livro, dentro os quais está a Diretora de Leitura Suzana Tota. A FCP é presidida atualmente por Guilherme Relvas.

Quem desejar adquirir o livro pode entrar em contato com o autor Renato Forin Jr. por meio de mensagem no Instagram @renatoforin.