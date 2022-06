Rick e Renner lançam música inédita "Morrendo de Saudade"

Dupla aposta em romantismo e lançou ontem, dia 10, letra que fala sobre a perda de um grande amor da vida

Poucas músicas conseguem traduzir em melodia uma sincera e apaixonada declaração de amor. E, ontem dia 10 de junho, Rick e Renner mostraram que isso é possível. Considerados uma das maiores referências da música sertaneja, os amigos presenteiam mais uma vez os fãs e lançam nesta sexta-feira “Morrendo de Saudade” em todos os aplicativos de música. A inédita chega também com clipe no canal oficial dos artistas.

Em um universo onde as músicas estão sendo reduzidas a menos de um minuto e a pequenos refrões, Rick e Renner se mostram resistentes a qualquer tipo de moda e carimbam sua essência e raiz a nova música de trabalho. Uma canção que beira os 5 minutos de duração, apresenta pegada romântica, com arranjos elaborados e de letra poética. “O ar-condicionado sempre 23. Seu filme preferido tô vendo outra vez. Não troquei o lençol nem arrumei a cama. Está do mesmo jeito há mais de uma semana. Saudade”, canta a dupla.

O clipe é a cereja do bolo deste mega lançamento. Filmado na Fazenda Embaúva, localizada em Itu (São Paulo), o vídeo traz maravilhosas cenas de drone intercalando com a dupla cantando em meio a natureza. A produção é assinada por Rick Sollo e Marquinhos Nascimento.

Hoje, Rick e Renner estão entre os grandes medalhões sertanejos. Além de colecionarem uma agenda repleta de shows em 2022, eles também apresentam excelentes números nas redes sociais. No canal oficial do YouTube, eles contam com quase 800 mil inscritos. Já no Spotify, somam 1 milhão de ouvintes mensais.

Morrendo De Saudade - Rick e Renner - (compositor: Rick Sollo)

Sabe sinto tanta falta de você

Tudo nessa casa me faz te querer

O barulho do chuveiro, o cheiro do Shampoo

No box embaçado o seu corpo nu

Saudade

O ar condicionado sempre 23

Seu filme preferido tô vendo outra vez

Não troquei o lençol nem arrumei a cama

Está do mesmo jeito há mais de uma semana

Saudade

Tropeço em sua ausência pela casa inteira

A solidão aqui não tá de brincadeira

É quase o tempo todo olhando o celular

E nada de você pra me ressuscitar

Não tenho inspiração não consigo compor

O vinho sem você parece sem sabor

Tentei outra pessoa juro não rolou

Se não for com você não sei fazer amor

Que você fez comigo hein

Que foi que você fez

Que sempre que a noite vem

Eu choro outra vez

Que você fez comigo hein

Que eu fiquei assim

Quem olha não me vê

Só vê você estampada em mim

(Site: www.rickerenneroficial.com.br)

Fabiana Villela/Asimp